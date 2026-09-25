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Robo de motos

Circulaba por ruta 11 con una moto que tenía pedido de búsqueda por robo

Un hombre de 36 años con domicilio en la provincia de Córdoba fue aprehendido en ruta 11, a la altura de General Conesa, cuando circulaba en una moto robada.

El sujeto oriundo de la provincia de Córdoba detenido en ruta 11 con una moto robada.

25 de Septiembre de 2026 16:19

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante un procedimiento realizado sobre ruta 11, a la altura del kilómetro 222, luego de que efectivos del destacamento vial de General Conesa detectaran que la motocicleta en la que circulaba tenía un pedido de búsqueda activo.

El procedimiento se concretó cuando el personal interceptó una Honda Biz 125 conducida por el hombre, domiciliado en General Cabrera, departamento Juárez Celman, de la provincia de Córdoba.

La moto marca Honda Biz recuperada por la policía en ruta 11.

Al verificar la situación del rodado, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro activo por hurto automotor. La solicitud había sido dada de alta el último 23 de septiembre y se encontraba vinculada a una causa tramitada ante la UFID N° 1 del departamento judicial de Dolores.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía correspondiente. El titular de la UFID N° 1, Dr. Mascioli, dispuso la aprehensión del conductor, acusado de los delitos de robo automotor y encubrimiento.

Asimismo, se ordenó el secuestro de la motocicleta marca Honda modelo Biz 125, que quedó a disposición de la justicia.

 

 

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