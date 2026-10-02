Un reconocido actor español le pondrá humor a la temporada marplatense

Es la tercer obra confirmada para el verano en la ciudad en el circuito comercial

La temporada 2027 sumó un tercer título a su propuesta teatral, esta vez llega de la península ibérica con el actor español Luis Zahera que traerá en el mes de enero su unipersonal "Chungo" al Teatro Neptuno.

Según confirmó el empresario teatral, los días 18 y 25 de enero el popular actor español estará en la ciudad en el marco de la gira latinoamericana con la que recorrerá además Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia.

"Durante aproximadamente 90 minutos de comedia sin pausa, Zahera se aleja de los personajes que lo hicieron reconocido en cine y televisión para ponerse en el centro de la escena y recorrer, con absoluta espontaneidad, distintas anécdotas de su vida personal y profesional. El actor se anima incluso a convertir a Luis Zahera en el blanco de sus propias historias, construyendo un espectáculo en el que el humor, la improvisación y el vínculo directo con el público son protagonistas", indica la sinopsis de la obra.

Así, con su particular personalidad, espontaneidad y capacidad para conectar con el público, el artista sorprende desde una faceta diferente a la que suele mostrar en la pantalla.

Nacido en Santiago de Compostela, en la región de Galicia, Zahera es ganador de dos premios Goya y llegó a la Argentina a través de las series en las que trabajó y que se vieron en las plataformas: “Entrevías” , "Animal" y “Vivir sin permiso” y en las películas “Celda 211, “As bestas”, “Alatriste” y “El Reino”.

Por el momento, no están a la venta las entradas para las presentaciones en Mar del Plata.