“No me calmo nada”: Dalia Gutmann vuelve a Mar del Plata

La humorista vuelve a Mar del Plata con su unipersonal

Después hacer temporada en la ciudad y de llevarse el Premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Humor, Dalia Gutmann vuelve a la ciudad con “Experiencia Dalia Gutmann, No me calmo nada”.

La función será el viernes 16 de octubre, a las 21 hs, en la Sala Melany del Centro de Arte (San Luis 1750), apenas semanas antes de su gira por España y Ámsterdam.

La humorista vuelve a Mar del Plata con su unipersonal

Mar del Plata es una plaza a la que la comediante vuelve seguido: trae todos sus shows, llena las salas y prioriza presentarse también fuera de temporada, para que el público local pueda verla en cualquier época del año.

Este unipersonal convierte la vida cotidiana en comedia. Habla de los sueños de chica, del vínculo con el cuerpo y del paso del tiempo, y confiesa inseguridades, vergüenzas y contradicciones que son algunos de sus temas favoritos. Es un humor que retrata el mundo íntimo de las mujeres, ese que a tantos hombres les intriga conocer.

La humorista vuelve a Mar del Plata con su unipersonal

Con más de 1.600 funciones y más de veinte años sobre el escenario, Gutmann es una precursora del stand up argentino. En 2024 ganó el Premio Lola Mora como mejor humorista, en 2025 este espectáculo fue ternado en los Martín Fierro de Teatro y hoy también escribe una columna en Clarín. En noviembre presentará el show en Málaga, Barcelona, Valencia, Ibiza, Palma de Mallorca, Madrid y Ámsterdam.

La dirección es de Mariela Asensio y es recomendada para mayores de 16 años.

*Las entradas están en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.