Con cortometrajes y fotografías vuelve el Cinefem

El festival se llevará a cabo en el Galpón de las Artes

El ciclo Cinefem, dedicado a difundir la obra de realizadoras audiovisuales, regresa a El Galpón de las Artes, el escenario de Jujuy 2755. El domingo 4 de octubre a las 17 se proyectarán seis cortometrajes de directoras de Mar del Plata. Y además, se podrá apreciar una muestra de fotografías de autoras locales.

Podrán verse los cortos “Tesis sobre un incendio”, de Déborah Narváez, “Cárdigan” de Lucía Ruocco; “Mundanx”, de Zoe Papolla; “Fierté”, de Camila Scaglia; “Nerina”, de Malena Arias y “La pionera, una mujer de altamar”, de Brianna Luna González.

También podrá recorrerse la muestra fotográfica de Pilu di Paola, Inti Lunela Moreira, Lucía Inés Valencia Gabatelli, Romanella Bascialla, María Paz Tirigall Casté, Paola Basso y Selene Sierra, entre otras.

Cinefem es un colectivo de estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Busca dar a conocer las producciones audiovisuales que estén dirigidas por mujeres o disidencias, que incluyan a mujeres en sus equipos técnicos o que aborden temáticas desde una perspectiva de género amplia.

El colectivo está formado por Morena Costa Spagnol, Morena Castillo y Paola Galano. En esta oportunidad, colabora la realizadora Sofía Candia. Cinefem inició sus actividades en el verano de 2024 y ya lleva realizadas ocho ediciones, siempre con la idea de visibilizar el desarrollo de mujeres y disidencias en el campo audiovisual.

El costo de las entradas será mediante el sistema de cooperación solidaria y las entradas tendrán que reservarse con antelación en la web de El galpón de las artes.