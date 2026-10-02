Veinticinco trabajadores de una fábrica de pescado se quedaron sin mercadería y reclaman respuestas

Veinticinco trabajadores de una fábrica de pescado de Mar del Plata quedaron a la deriva luego de que el proveedor de materia prima dejara de entregar mercadería y, según denunciaron, cortara todo contacto. Ante la falta de respuestas, los trabajadores se movilizaron hasta la vivienda del empresario para reclamar, aunque no pudieron encontrarlo en el lugar.

La fábrica, cuya identidad los trabajadores prefirieron mantener en reserva, está ubicada en la zona de Gianelli y Vértiz. Los empleados aseguran que la situación laboral se viene deteriorando desde hace aproximadamente un año, cuando comenzaron a trabajar apenas uno o dos días por semana.

Los fileteros analizan enviar telegramas

Según explicó uno de los damnificados a 0223, durante todo este tiempo la situación se sostuvo entre distintas excusas y la expectativa de que pudiera normalizarse el abastecimiento de pescado. “Somos 25 familias que nos han dejado sin trabajo y no nos dan respuesta”, sostuvo.

El trabajador aclaró que el reclamo no apunta contra la fábrica, sino contra quien se encargaba de proveer la materia prima necesaria para que pudieran desarrollar sus tareas. “Hace un año venimos trabajando uno o dos veces por semana siempre con excusas y ahora se borró definitivamente”, explicó.

Buscan otro proveedor para poder volver a trabajar

Ante la falta de pescado, desde la fábrica comenzaron a buscar proveedores alternativos para intentar recuperar la actividad y que los trabajadores puedan volver a sus puestos. Sin embargo, mientras esa búsqueda continúa, las 25 familias permanecen sin ingresos vinculados a su actividad laboral.

“No es en contra de la fábrica sino de quien nos provee la materia prima para trabajar, que ahora apagó teléfonos y no se hace presente”, remarcó el trabajador.

La situación llevó a los empleados a presentarse en la vivienda del empresario señalado como responsable del abastecimiento. No se encontraba en el domicilio, por lo que tampoco pudieron obtener una respuesta.

La falta de certezas llevó a los trabajadores a evaluar la posibilidad de avanzar con telegramas laborales para dejar asentada formalmente la situación. “Seguimos sin trabajar y ninguno se quiere hacer cargo de la gente que se queda lamentablemente sin la fuente laboral”, concluyó.