Mar del Plata sigue primera: volvió a quedar al frente del ranking nacional de desembarques pesqueros

El organismo muestra que detrás se ubicó Puerto Madryn, con 184.801,5 toneladas, mientras que Puerto Deseado quedó tercero, con 80.386,3 toneladas.

A pesar del difícil momento que atraviesa la pesca a nivel regional, el Puerto local celebra una buena noticia: Mar del Plata continúa una vez más en el primer lugar del ranking de desembarques en lo que va de 2026.

De acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con datos acumulados hasta el 14 de septiembre, el puerto marplatense había registrado 242.155,7 toneladas de desembarques.

Los datos oficiales muestran que la ciudad continúa liderando el ranking nacional con una diferencia de casi 60 mil toneladas sobre Puerto Madryn.

El organismo muestra que detrás se ubicó Puerto Madryn, con 184.801,5 toneladas, mientras que Puerto Deseado quedó tercero, con 80.386,3 toneladas.

Los números permiten dimensionar la distancia entre las principales terminales pesqueras. Mar del Plata lleva casi 57.400 toneladas más que Puerto Madryn, mientras que la diferencia con Puerto Deseado supera las 161.700 toneladas.

El organismo muestra que detrás se ubicó Puerto Madryn, con 184.801,5 toneladas, mientras que Puerto Deseado quedó tercero, con 80.386,3 toneladas.

Sin embargo, el crecimiento de Puerto Deseado es significativo: pasó de 51.971 toneladas en 2025 a 80.386 en 2026, lo que representa una suba del 55%. El salto estuvo impulsado principalmente por el calamar Illex, la merluza hubbsi y, especialmente, el langostino.

A pesar de ello, ese crecimiento no alcanza para desplazar a Mar del Plata del primer lugar del ranking nacional, aunque enciende las alarmas sobre el lento avance de uno de los puertos que otrora fuera de los más importantes del país.

La terminal marplatense, además, viene mostrando una composición diferente en sus desembarques. Los datos relevados hasta comienzos de septiembre mostraban una caída interanual del volumen total, explicada principalmente por una fuerte reducción en las descargas de calamar, aunque con un crecimiento importante del langostino.

Así, mientras otros puertos del país vienen creciendo con fuerza, Mar del Plata conserva su lugar como la principal terminal pesquera argentina por volumen de desembarques.