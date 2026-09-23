Sorpresivo: demolerán la histórica galería de los silos del Puerto de Mar del Plata

La histórica Galería de Granos del Puerto de Mar del Plata será demolida tras años de proyectos y evaluaciones sobre el futuro de la estructura.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata dio un paso fundamental para concretar la demolición de la histórica Galería de Granos del Puerto, una estructura que desde hace años permanece fuera de servicio y cuyo deterioro afecta la utilización operativa de un sector del Muelle 3.

La obra será ejecutada a partir de la Licitación Pública N° 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial provincial y cuyo objeto es específicamente la “Demolición Galería de Granos Puerto Mar del Plata”. El presupuesto fue establecido en $3.823.012.066 más IVA y las ofertas deberán presentarse hasta el 30 de octubre, cuando se realizará la apertura de sobres a las 11.

La estructura de la Galería de Granos ocupa parte del Muelle 3, un sector que el Consorcio Portuario busca recuperar para ampliar su capacidad operativa.

El llamado representa un nuevo paso para concretar una obra que el Puerto viene evaluando desde hace al menos cinco años. En julio de 2021, el entonces presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia, había confirmado a 0223 que existía un proyecto para demoler la galería debido a los desprendimientos que se producían sobre el Muelle 3 y que impedían utilizar plenamente ese sector para las operaciones de los buques.

En aquel momento, el funcionario había diferenciado la situación de la galería de la de los silos ubicados en el predio. Según había señalado, esas estructuras se encontraban en buenas condiciones y no representaban un riesgo para la zona portuaria.

La demolición de la galería comenzó a analizarse formalmente en 2021, mientras que el destino de los silos propiamente dichos todavía no está precisado en el nuevo llamado.

La posibilidad de demoler la estructura convivió incluso con otros proyectos para ese espacio. En diciembre de 2021, el Consorcio había anunciado que los silos serían utilizados para shows y eventos al aire libre, una iniciativa que contemplaba darle un uso recreativo a parte de la infraestructura portuaria.

El proyecto volvió a tomar impulso en los últimos años. En 2025, desde el Puerto se planteó que la demolición de la galería era un paso necesario para recuperar espacio operativo en el Muelle 3 y avanzar posteriormente con una ampliación de ese sector.

El Consorcio Portuario convocó a una licitación para ejecutar la demolición, con un presupuesto oficial de $3.823 millones más IVA.

Qué se demolerá

La convocatoria oficial es precisa al identificar el objeto de la contratación como “Demolición Galería de Granos Puerto Mar del Plata”, si bien aún no está disponible al público el contenido del Pliego de Bases y Condiciones, donde se consignarán los detalles de la obra a ejecutar.

El presupuesto oficial asciende a $3.823.012.066 más IVA, mientras que el pliego será entregado sin cargo. Las empresas interesadas podrán consultarlo y adquirirlo hasta el 26 de octubre y la apertura de las propuestas está prevista para el 30 de octubre a las 11.