“Hay que revertir rápido el tema de la seguridad”: la advertencia del fundador de Lucciano’s en el Coloquio de IDEA

El empresario, creador de la renombrada firma Lucciano´s, cuestionó la falta de seguridad.

El fundador de Lucciano’s, Christian Otero, participó del último día del Coloquio de IDEA y compartió su mirada sobre el escenario económico del país y los desafíos que enfrenta Mar del Plata.

Otero, que durante el encuentro contó la experiencia de llevar una marca del interior al mundo, señaló que uno de los principales problemas que todavía observa en el sector privado es el acceso al financiamiento. “Lo que vemos que está faltando es quizá hoy acceso al crédito en general, tasas más competitivas”, sostuvo.

De todos modos, destacó que las empresas también deben encontrar herramientas para adaptarse al contexto y remarcó la importancia de innovar permanentemente en un mercado cada vez más competitivo.

Al hablar de Mar del Plata, Otero valoró el impacto que tiene para la ciudad recibir eventos nacionales como el Coloquio de IDEA, especialmente para la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Otero fue uno de los fundadores de la marca que bate todos los récords en Mar del Plata.

Pero también advirtió que la seguridad es uno de los principales problemas que deben atenderse. “Desde Mar del Plata hoy estamos transitando momentos difíciles, sobre todo desde la seguridad, y creo que son cosas que realmente hay que poner foco rápido y hay que mejorar”, afirmó.

Según sostuvo, el problema puede terminar afectando directamente al turismo y las inversiones. Por eso reclamó que Provincia y Municipio trabajen en conjunto y dejen de lado las diferencias.

El empresario también se refirió al consumo y al estado del comercio. “Hay rubro por rubro; hay sectores que uno ve quizás más golpeados”, explicó, y mencionó que al recorrer Güemes y San Martín se observan numerosos locales cerrados. “Eso obviamente que preocupa, genera dolor”, expresó.

Christian Otero junto a su hermano Daniel, creadores de Lucciano´s.

Por último, señaló que el clima también juega un papel importante en la economía marplatense y sostuvo que cuando el invierno se hace largo, la ciudad siente especialmente el impacto.

Otero también destacó la importancia de que empresas nacidas en Mar del Plata puedan crecer fuera del país. “Siempre tratamos de generar empleo e inversión en el país y plantar banderas de Mar del Plata, que también nos genera mucho orgullo”, sostuvo.