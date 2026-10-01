Quirno habló en el Coloquio Idea y llamó a empresarios a hacer de Argentina su proyecto más ambicioso

En su discurso, el diplomático también repasó los avances en la profundización de relaciones con otros países y bloques comerciales.

Durante el Coloquio de IDEA celebrado en Mar del Plata, el canciller Pablo Quirno realizó un llamado a los empresarios para que conviertan a Argentina en el proyecto más ambicioso de sus compañías, destacando que el Gobierno ya ha creado las condiciones necesarias para el desarrollo económico.

Quirno subrayó que el Estado "ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir", remarcando que ahora el desafío está en las inversiones y compromisos que asuman los sectores privados para transformar la historia del país. Según sus palabras, "los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha".

En su discurso, el diplomático también repasó los avances en la profundización de relaciones con otros países y bloques comerciales. En ese sentido, afirmó que la Cancillería tiene como objetivo expandir la cobertura de acuerdos comerciales hasta alcanzar el 50 por ciento del PIB mundial en el mediano plazo, y llegar al 80 por ciento en los próximos cuatro años.

Para finalizar, Quirno aseguró: "Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia", enfatizando la voluntad del Gobierno de acelerar las gestiones para consolidar esos vínculos internacionales y potenciar la inserción de Argentina en la economía global.