Bullrich en el Coloquio IDEA: defendió las reformas, habló de 2027 y ratificó su apoyo a Milei

La senadora nacional Patricia Bullrich participó del Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, donde se refirió a la marcha de la economía, la situación de la industria, la presión impositiva y la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Ante las consultas sobre sus recientes declaraciones y un eventual distanciamiento del Gobierno nacional de cara a 2027, Bullrich rechazó esa interpretación y sostuvo que sus planteos buscan representar las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad.

“Yo no lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad”, afirmó. En ese sentido, señaló que procura “generar una representación, una confianza en todos los ciudadanos en general y especialmente aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina”.

Ante las preguntas sobre la economía, la senadora pidió prudencia.

La senadora también fue consultada por las versiones que la ubican como una posible candidata para las próximas elecciones. Frente a esa posibilidad, puso el foco en la continuidad del proyecto político antes que en su eventual postulación.

“Lo importante son las ideas, lo importante es el proyecto”, sostuvo, y agregó que todavía está pendiente definir cómo se ordenará la oferta electoral: “Cuáles van a ser las alianzas, cómo se va a ordenar la oferta electoral, aún está en veremos”.

Cuando le preguntaron directamente si le gustaría ser candidata a presidenta, respondió: “Mire, acabo de ser elegida senadora, así que tengo 6 años por delante en el cargo”.

Durante su exposición ante empresarios, Bullrich destacó la necesidad de reducir los costos internos.

Más velocidad para que los cambios lleguen a las familias

Uno de los ejes de su exposición fue la necesidad de que las transformaciones económicas tengan un impacto más rápido en la vida cotidiana. Bullrich planteó que las reformas deben traducirse en resultados concretos para las familias y las empresas.

“Es necesario que Argentina compita en igualdad de condiciones con todos los países que comercia”, señaló. En esa línea, cuestionó el peso de los costos internos y sostuvo que las diferencias en infraestructura e impuestos dificultan la competencia de las empresas argentinas.

Como ejemplo, mencionó que el proceso de reducción y nivelación de costos aplicado al sector tecnológico debería extenderse a otras actividades. “Esto mismo es necesario para la industria, la construcción y es necesario para el comercio”, afirmó.

Bullrich destacó la importancia de vincular a las empresas argentinas con los grandes proyectos de inversión alcanzados por el RIGI.

Para Bullrich, el objetivo de las reformas debe ser que sus efectos alcancen directamente a los hogares. “Esos son los temas importantes que uno tiene que pensar en este momento para que lleguen al día a día del ciudadano y eso se pueda reflejar en una economía familiar mucho más amable”, sostuvo.

Prudencia ante la posibilidad de una recesión

Consultada sobre una eventual recesión, la senadora evitó anticipar una conclusión y señaló que todavía deben analizarse los datos de los últimos trimestres.

“Hay que revisar números, ver qué pasa en los últimos trimestres. Si esos trimestres son recesivos o no, aún no está en los números”, expresó. Y agregó: “Prefiero no opinar de un tema que no está todavía claro”.

La senadora nacional planteó que la reducción de la carga tributaria debe ser un esfuerzo conjunto entre la Nación, las provincias y los municipios.

Al mismo tiempo, consideró que los cambios estructurales requieren tiempo y respaldó el pedido de paciencia formulado por el presidente a los empresarios. “Los cambios tan sistémicos llevan tiempo, sin duda”, afirmó, antes de mencionar como antecedentes los procesos atravesados por Portugal, Grecia, Irlanda e Israel.

Industria: bajar costos y mejorar la competitividad

Durante el encuentro con empresarios, Bullrich también abordó la situación de la industria argentina y planteó la necesidad de vincularla con los sectores que actualmente presentan mayores niveles de crecimiento.

“Tenemos que compatibilizar”, sostuvo, al referirse a la coexistencia de una industria y una construcción que enfrentan dificultades con actividades como los hidrocarburos, la pesca, el agro y la minería. Según explicó, una de las vías para lograrlo es fortalecer las cadenas de valor y convertir a las industrias locales en proveedoras de esos sectores.

La senadora defendió la continuidad de las políticas que considera positivas.

La senadora insistió además en la necesidad de reducir las diferencias de costos con otros países de la región. “El costo argentino tiene que estar similar y parejo a los costos de los países vecinos, por lo menos para poder competir en igualdad de condiciones”, afirmó.

En ese contexto, anticipó reuniones entre empresas locales y compañías que ya cuentan con beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo, explicó, será generar vínculos para que empresas argentinas puedan convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de inversión.

“Eso es fundamental para que la industria despegue, para que la construcción despegue y para que esa riqueza que produce hoy las exportaciones también se produzcan en cada familia”, señaló.

Bullrich rechazó la idea de un distanciamiento del Gobierno nacional y sostuvo que sus planteos buscan representar las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad.

Impuestos: el esfuerzo debe ser de Nación, provincias y municipios

La discusión tributaria ocupó otro tramo importante de la conferencia. Bullrich reconoció que todavía existen impuestos que deben ser revisados, pero planteó que la reducción de la carga tributaria requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado.

“Muchas veces sucede que la Nación baja impuestos y la provincia los sube, entonces el esfuerzo tiene que ser compartido”, explicó. Para la senadora, el carácter federal del país exige un acuerdo entre todos los sectores del Estado.

En la misma línea, sostuvo que las distorsiones que afectan las inversiones deben abordarse en los tres niveles de gobierno. “Esas distorsiones tienen que ser modificadas a nivel municipal, provincial y nacional”, afirmó.

Patricia Bullrich expuso ante empresarios en Mar del Plata sobre los principales desafíos de la economía argentina, con eje en impuestos, industria, inversiones, competitividad y continuidad de las reformas.

Críticas a un eventual retroceso de las reformas

Bullrich también fue consultada por el fallo de la Corte Suprema relacionado con el capítulo de tierras del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Según explicó, el tribunal no se habría pronunciado sobre la cuestión de fondo, sino sobre la posibilidad de que un particular presentara una medida cautelar.

“La Corte hoy aclaró que no falló sobre el fondo”, sostuvo, y remarcó que todavía no se habría resuelto la cuestión vinculada con la constitucionalidad del capítulo de tierras.

Frente a la posibilidad de que la oposición busque avanzar contra el DNU, la senadora defendió la continuidad de las medidas que considera positivas y cuestionó la posibilidad de deshacerlas de manera general.

“Lo que necesita el país es no echar para atrás las cosas que han resultado positivas y que son buenas, porque si no Argentina tiene siempre avances y retrocesos”, afirmó. Y cerró con una definición sobre la continuidad de las políticas públicas: “Hay que defender un principio: el principio de la continuidad de los actos y tratar de no entrar con un martillo a romper todo lo que hizo el anterior”.

El Pato sigue abrazando al león

Sobre el final de la conferencia, Bullrich recibió una pregunta vinculada con la campaña electoral de 2023 y la recordada imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía abrazando a Javier Milei.

Ante la pregunta sobre si “el pato” continúa abrazando al “león”, respondió de manera contundente: “¡Por supuesto!”.

Consultada sobre la recordada imagen de 2023, Bullrich confirmó que “el pato” continúa abrazando al “león”.

El Coloquio de IDEA continuará con una agenda marcada por el intercambio entre empresarios, dirigentes políticos y distintos referentes de la sociedad, en un espacio donde se ponen en discusión los principales desafíos económicos y productivos del país.

A lo largo de las horas, las exposiciones y debates estarán centrados en el rumbo de la Argentina, las condiciones para impulsar la inversión, la competitividad, el empleo y el crecimiento, así como en las reformas que el sector privado considera necesarias para sostener el desarrollo.