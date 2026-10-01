Bullrich habló sobre la inseguridad en Mar del Plata: “Los ciudadanos están indefensos”

La inseguridad se convirtió en uno de los principales temas de preocupación en Mar del Plata durante los últimos meses, a partir del incremento de los hechos delictivos registrados en distintos puntos de la ciudad. La situación generó reclamos de vecinos y distintos sectores que exigen medidas concretas por parte de las autoridades.

En ese contexto, durante el Coloquio IDEA, la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la situación que atraviesa Mar del Plata y planteó la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales destinados a la prevención del delito.

Durante su participación en el Coloquio IDEA, la senadora nacional y exministra de Seguridad analizó la situación que atraviesa Mar del Plata.

“Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, sostuvo la legisladora.

Ante este escenario, Bullrich consideró que “es necesario un acuerdo sólido, responsable, entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y las autoridades federales para encontrarle una salida operativa, concreta, a la crisis de seguridad que tiene la ciudad de Mar del Plata”.

La senadora también aseguró que ya abordó la problemática con la actual ministra de Seguridad de la Nación.

La senadora también aseguró que ya abordó la problemática con la actual ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y afirmó que existe disposición para avanzar con medidas. “Está dispuesta a ayudar, está en contacto tanto con el intendente Neme como con las autoridades provinciales de Seguridad”, señaló.

La senadora anticipó que se analiza un posible refuerzo de recursos para la ciudad.

En esa línea, anticipó que se analiza un posible refuerzo de recursos para la ciudad, aunque evitó brindar detalles sobre una medida que todavía no fue anunciada oficialmente. “Eso implica pensar un desembarco que no lo quiero anunciar yo, porque no me corresponde, para ayudar a la ciudad de Mar del Plata”, explicó.

La preocupación adquiere especial relevancia de cara a los próximos meses, cuando la ciudad se prepara para recibir a miles de turistas por la temporada de verano y una agenda que incluye festivales y distintos eventos masivos. “Más ahora que viene la temporada, necesitamos que se salve vidas y proteja a los ciudadanos de Mar del Plata”, concluyó Bullrich.