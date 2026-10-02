Surf virtual a 400 kilómetros del mar: la experiencia inmersiva que causa furor

Hacer equilibrio sobre una tabla en medio de un pabellón cerrado y sentir el mar sin mojarse fue el gran atractivo en Palermo. Durante la reciente Feria Internacional de Turismo, Mar del Plata instaló un simulador de realidad virtual equipado con cascos Oculus. La propuesta tecnológica transportó a miles de visitantes directamente hacia las mejores rompientes de Playa Grande sin tener que salir de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las propuestas también destacó la Fiesta Silenciosa.

Cómo es la experiencia inmersiva que propuso Mar del Plata

El contraste visual generó curiosidad entre los asistentes que caminaban por el predio ferial. Personas de traje, familias y grupos de jóvenes intentaban mantener el balance en el plano real mientras exploraban las olas marplatenses con los lentes puestos. La experiencia inmersiva logró captar la atención del público joven mediante un formato interactivo que busca modernizar las estrategias habituales de promoción turística de la costa bonaerense, con el surf como bandera.

El stand montado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura sumó otras atracciones tecnológicas complementarias. Entre las propuestas destacó la Fiesta Silenciosa, donde los participantes bailaban con auriculares inalámbricos imitando el ambiente nocturno de la ciudad. Además, se instalaron cabinas fotográficas con tecnología croma que permitían simular postales instantáneas junto al emblemático Lobo Marino de la Rambla o en los acantilados del sur.

Los participantes disfrutaron de la realidad virtual.

El despliegue anticipa los cambios en el marketing turístico de cara a los próximos meses de verano. Varios balnearios locales evalúan incorporar estos simuladores virtuales en sus paradores durante la temporada. De esta forma, los principiantes podrán perder el miedo y practicar las maniobras básicas antes de ingresar al agua fría del Atlántico, consolidando a Mar del Plata como un destino precursor en turismo inteligente.