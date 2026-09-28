Mar del Plata conquistó la Feria Internacional de Turismo con su gastronomía

Mar del Plata volvió a ser protagonista en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026. En el stand, la ciudad presentó una propuesta que tuvo a la gastronomía como uno de sus principales atractivos y que buscó consolidar su posicionamiento como destino gastronómico durante todo el año.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), junto con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y zona (AEHG), llevó adelante la presentación de “Mar del Plata, Capital Gastronómica de Argentina”, una iniciativa destinada a poner en valor la identidad culinaria de la ciudad y fortalecer su promoción turística a partir de sus productos, establecimientos y protagonistas.

La presentación contó con la presencia de Daniel Scioli, Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación; Gustavo Hani, Consejero Asesor del Inprotur; Laura Teruel, Presidenta de la Cámara Argentina de Turismo; y Daniel “Willy” Querciali, Presidente del Consejo Federal de Turismo, además de representantes del sector turístico y gastronómico, integrantes de la AEHG, representantes de Aerolíneas Argentinas, miembros de la Red DTI, chefs, empresarios, trabajadores y referentes de la actividad.

También acompañaron el lanzamiento los secretarios de Turismo de Chaco, Rosario, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, quienes participaron de la presentación de la propuesta marplatense.

Sabores del mar, protagonistas en la FIT

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de los reconocidos chefs marplatenses Patricio Negro y Hernán Domínguez, quienes fueron los encargados de llevar los sabores de la ciudad al stand de Mar del Plata.

Autoridades, profesionales del turismo, medios de comunicación y participantes del evento pudieron disfrutar de una experiencia gastronómica que tuvo como protagonistas a los productos vinculados al mar y a la identidad culinaria local.

La propuesta permitió mostrar, a través de la cocina, una parte de la diversidad que caracteriza a la gastronomía marplatense: los productos del mar, la producción local, la creatividad de sus cocineros y una oferta que combina tradición e innovación.

Una ciudad para disfrutar durante todo el año

La presentación en la FIT 2026 buscó transmitir que la gastronomía forma parte de la experiencia turística de Mar del Plata más allá de la temporada de verano.

Con una amplia oferta de restaurantes, cafeterías, cervecerías, productores y emprendimientos gastronómicos, la ciudad apunta a fortalecer su identidad como destino para disfrutar durante las cuatro estaciones.

De esta manera, Mar del Plata puso nuevamente a su gastronomía en el centro de la escena turística nacional, mostrando en la principal feria de turismo del país los productos, sabores y talentos que forman parte de su identidad.

La apuesta es clara: que cada visitante que llegue a Mar del Plata no solo encuentre el mar, sino también una experiencia gastronómica que forme parte de su viaje.