Felipe Giménez plasma el encuentro y la mesa compartida en la renovada esquina de Montecatini en Av. Colón

Montecatini suma una propuesta artística y cultural de la mano del reconocido artista plástico marplatense Felipe Giménez.

En el marco de la renovación integral de su histórica sucursal de Avenida Colón y Corrientes —inaugurada en 1963—, Montecatini suma una propuesta artística y cultural de la mano del reconocido artista plástico marplatense Felipe Giménez.

Bajo la premisa "Siempre hay lugar para uno más", el mural conecta la historia del clásico restaurante con el arte marplatense. Con una paleta cálida y el estilo poético y festivo característico de Giménez, la obra celebra las vacaciones, la sobremesa familiar y la alegría de encontrarse alrededor de la mesa.

"Montecatini nació en 1963 frente al mar y creció gracias a las historias que cada familia trajo a nuestras mesas. En esta etapa de renovación de la esquina donde empezó todo, queríamos que el arte local dialogara de forma orgánica con nuestra historia. Felipe Giménez logra traducir a la perfección la alegría, la nostalgia y la calidez del clásico marplatense", destacaron desde la firma.

Invitación en vivo:

Esperamos a vecinos, clientes, turistas y medios de la ciudad.

Jueves 24 de septiembre de 12 a 15.30: Para disfrutar del artista en plena acción y seguir de cerca el proceso de la obra.

Domingo 27 de septiembre de 12 a 15.30: (Gran cierre): Convocatoria especial para la finalización e inauguración oficial de la obra en vivo.

Será una oportunidad especial para ver al artista en acción, compartir un momento único y celebrar el reencuentro en una esquina icónica que sigue escribiendo su historia.

Horario y Dirección: 12 a 15.30 en Av. Colón y Corrientes, Mar del Plata

Sitio web / Redes sociales: @montecatini.mdp - montecatini.com.ar