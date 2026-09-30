Mar del Plata vuelve a estar entre los destinos más elegidos para el fin de semana largo.

Con el feriado de octubre cada vez más cerca, los argentinos ya empiezan a definir dónde pasarán sus tres días de descanso. Algunos miran las sierras, otros buscan una escapada urbana y muchos vuelven a poner los ojos en el mar. En ese escenario, Mar del Plata aparece nuevamente entre los destinos que concentran mayor interés para el próximo fin de semana largo.

Según un relevamiento realizado por las principales plataformas de turismo, la ciudad se ubicó entre los tres destinos más buscados del país para viajar entre el 10 y el 12 de octubre, detrás de Buenos Aires y Córdoba. Además, registró un incremento del 40,9% en las búsquedas respecto del mismo período de 2025.

El dato que entusiasma al turismo: un 40,9% más de consultas por estadías en Mar del Plata para el fin de semana largo

El dato adquiere particular relevancia a nivel provincial: Mar del Plata fue el destino bonaerense más buscado para esas fechas. Detrás aparecen Tandil, con un crecimiento del 40,2%; Mar de las Pampas, con el 34,3%; y Pinamar, con el 25,7%.

El crecimiento de la ciudad se da en un escenario de mayor interés general por viajar durante el feriado. “Las búsquedas para el fin de semana largo de octubre de 2026 superan ampliamente a las registradas durante el mismo período de 2025”, señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking, consultada por 0223.

La ciudad se ubicó entre los tres destinos más buscados del país

De la misma manera, otras plataformas como Turismocity o AirBnB reflejaron que el comportamiento registrado por los visitantes “muestra el interés de los argentinos por aprovechar estos días para viajar, desconectar de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias”.

A nivel nacional, Córdoba es la que muestra el mayor crecimiento entre los principales destinos: sus búsquedas aumentaron un 87,3%. También se destacan algunos destinos serranos, con incrementos particularmente pronunciados. Villa General Belgrano registró una suba del 379,6%, Villa Carlos Paz del 105,1% y Santa Rosa de Calamuchita alcanzó un crecimiento del 500,4%.

El crecimiento de la ciudad se da en un escenario de mayor interés general por viajar durante el feriado.

Pero más allá de los destinos elegidos, el relevamiento también permite conocer cómo piensan viajar los argentinos durante el próximo feriado. El 56,1% de las búsquedas corresponde a viajes en pareja, mientras que el 35,9% está relacionado con viajes en grupo o en familia. Apenas el 8% corresponde a personas que buscan viajar solas.

Así, mientras las sierras cordobesas muestran los mayores saltos interanuales, Mar del Plata vuelve a ubicarse entre las principales opciones de los argentinos para una escapada de octubre, con un crecimiento de las búsquedas que supera ampliamente al registrado por varios de los destinos turísticos de la provincia.