Duró poco: un emblemático restaurante que abrió durante la pandemia cerró por la crisis

El sector gastronómico bonaerense suma una nueva persiana que se baja definitivamente tras confirmarse el cierre de un reconocido restaurante en Ramos Mejía. Se trata de El Patio, un espacio ubicado sobre la calle Bolívar al 700 que funcionó durante casi cinco años como el epicentro de la comunidad vegana del oeste. El comercio se había transformado en un punto de referencia obligado para desayunos, ferias, talleres culturales y eventos sociales.

Todos los productos tenían origen vegetal.

Por qué cerró el restaurante El Patio

A través de sus canales oficiales en redes sociales, las encargadas del establecimiento publicaron un sentido mensaje para despedirse de sus clientes y agradecer el acompañamiento recibido. "Nos despedimos de El Patio con muchísimo orgullo por todo lo que vivimos durante estos años. Gracias a cada persona que pasó por nuestras mesas, que vino a compartir una comida, a festejar, a charlar, a reírse y a disfrutar un ratito de este lugar. Ustedes fueron una parte enorme de esta historia", escribieron desde la administración. Sin embargo, la imposibilidad de sostener la estructura económica ante la baja del consumo obligó a tomar la drástica determinación. La decisión de cerrar las puertas se hará efectiva al finalizar el corriente mes.

Para intentar capear la crisis, el equipo liderado por su encargada Georgina implementó diversas modificaciones en la dinámica de trabajo y en los horarios de atención. Pese a los esfuerzos por adaptar el modelo de negocio a una estructura cada vez más enclenque, los costos fijos y la contracción en el poder adquisitivo de los clientes terminaron ahogando el emprendimiento. Las publicaciones en la plataforma digital se llenaron de comentarios de usuarios que lamentaron la pérdida del espacio. "La cantidad de cosas que viví y charlé en el patio, me rompe el alma que se vayan. Gracias por tanto, eran de mis lugares veganos favoritos", comentó un cliente.

El lugar funcionó por cinco años.

El anuncio desató también un intenso debate virtual entre los vecinos sobre las verdaderas causas detrás del cierre comercial. Por un lado, muchos usuarios apuntaron directamente a la recesión económica generalizada y cuestionaron la situación actual preguntándose en la publicación: "¿Le agradecemos al gobierno?". Por otro lado, varios comensales analizaron la reducción paulatina del público dentro del nicho: "Los locales veganos están cerrando (o tirándose para atrás) desde antes de Milei. Me parece que decir que es culpa del gobierno (y dejarlo ahí) le quita la responsabilidad a la gente del papel que juega al elegir no ser vegan (o 'dejar de serlo')".