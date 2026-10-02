Indignante: un famoso fue a cenar, la camarera lo atendió como a una persona común y la hizo echar

Hay celebridades acostumbradas a maximizar sus actos cotidianos y exponer su vida en redes sociales para generar visibilidad. Es el caso del actor mediático Matías Alé, que este último fin de semana fue a cenar a un restaurante, la recepcionista no lo reconocióy él perdió el juicio al punto que pidió que despidan a la empleada argumentando que "no había sido recibido como una persona famosa, como le pasa en todos lados".

La historia salió a la luz en LAM, donde Ángel de Brito, quien anticipó el quid de la cuestión: “Tenemos un problema con un famoso y una recepcionista. No lo reconoció y el famoso enloqueció. Estoy hablando de Matías Alé: parece que fue a un restaurante y no lo reconocieron”.

El humorista se quejó de no ser recibido como una celebridad

Acto seguido, en el programa de América dialogaron con Daiara, la joven que explicó su versión de los hechos. “Vino Matías Alé, me tocó recibirlo como recepcionista y mi rol es darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta. Me tocó atenderlo a Matías Alé como una persona normal, como lo que es porque yo no lo reconocía”, inició.





Entonces, la ex pareja de Graciela Alfano, pegó el grito en el cielo, al menos por el relato de Daiara en ese diálogo con LAM: “Lo primero que hace él es quejarse en tono mal, medio agresivo, como que algo no le gustó, como que no lo había recibido como tenía que ser", continuó su relato.

Y yo dije ‘Ah, bueno, genial. Es humorista’, pero resulta que estaba hablando cosas malas de mí. Estaba diciendo que cómo era posible que yo no lo hubiera recibido como tenía que ser”, relató.

“Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene”, agregó la joven, que contó que, más tarde, la encargada del turno noche le comunicó que sus servicios ya no serían requeridos a futuro.

“Yo le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘Vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece. Pero ya está. Tranquila’”. “Yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era Matías Alé”, contó Daira.