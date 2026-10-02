Guardavidas piden extender el operativo de seguridad en las playas de octubre a abril: “Prevenir es cuidar vidas”

La Unión de Guardavidas Agremiados volvió a plantear un reclamo histórico. Impulsan la posibilidad de que el Operativo de Seguridad en Playas de Mar del Plata se extienda del 1° de octubre al 30 de abril. Según señalaron a través de sus redes sociales, el esquema vigente, que comienza oficialmente el 1° de noviembre, deja durante octubre distintas partes de la costa sin cobertura.

Desde el gremio sostienen que la realidad de la ciudad cambió y que octubre ya dejó de ser un mes de baja actividad en las playas. La presencia de vecinos, turistas, deportistas y escuelas de surf se incrementa durante este mes, al mismo tiempo que las temperaturas comienzan a favorecer una mayor concurrencia.

La seguridad no puede depender de la suerte

Actualmente, algunas playas cuentan con servicio durante octubre debido a las obligaciones establecidas para determinadas concesiones. Otros balnearios permanecen sin cobertura hasta el inicio del operativo oficial.

Para los guardavidas, esta situación genera una diferencia en materia de seguridad según la playa: “La seguridad no puede depender de la suerte o del lugar al que elijas ir”.

La propuesta de la Unión de Guardavidas Agremiados consiste en establecer un sistema que abarque desde el 1° de octubre hasta el 30 de abril, de manera de acompañar el período de mayor utilización de las playas, y de anticiparse a la temporada alta.

“Prevenir es cuidar vidas. No queremos reaccionar tarde ante una tragedia. Cuidar a quien usa la playa es una responsabilidad que no puede esperar”, sintetizaron desde la agrupación.