La trágica muerte durante un rescate en Playa Grande que instituyó el Día del Guardavidas

El 4 de febrero de 1979, sus compañeros de sector organizaron el primer homenaje en Playa Grande, iniciando una tradición ininterrumpida.

Guillermo Volpe era alto, flaco, pecoso y de tez clara. En San Pedro, la ciudad a orillas del Paraná donde nació el 18 de marzo de 1955, todos lo llamaban el "Chino". Hijo del periodista deportivo Antonio Volpe, creció con una devoción casi obsesiva por el agua. Con apenas 19 años convirtió su vocación en oficio y se formó como rescatista. En las playas marplatenses del Sur, el Puerto y la Popular curtió sus primeros veranos, pero mantenía una obsesión fija: ser asignado a Playa Grande, el sector donde velaban sus compañeros de promoción. El 3 de febrero de 1978, tras mucho anhelarlo, logró que lo trasladaran allí. Nada presagiaba que ese sueño profesional duraría apenas veinticuatro horas.

La jornada en la orilla

El sábado 4 de febrero de 1978, la franja costera de Playa Grande mostraba la postal clásica del pleno verano. Sombrillas alineadas, familias apostadas en reposeras y niños corriendo cerca de la marea componían la escena habitual. A los 22 años, el Chino vigilaba el panorama con la mirada atenta de quien acaba de desembarcar en su lugar soñado.

Guillermo Volpe tenía 22 años.

Pasado el mediodía, el ambiente caluroso cambió de ritmo abruptamente. Cerca de las instalaciones del Instituto de Biología Marina, una corriente de retorno atrapó a un adolescente que comenzó a luchar desesperadamente contra el oleaje sin lograr retornar a la costa.

La entrada al mar

La emergencia movilizó en segundos a la casilla de rescate. Siete guardavidas se lanzaron al agua a toda velocidad: Alfredo Marasco, Silvio Garíspoli, José Luis Quesada, Eugenio Raimondi, Jorge Vaccaro, Patricio Tauler y Guillermo Volpe.

Con brazadas firmes entre olas gruesas, la escuadra alcanzó al bañista y logró estabilizarlo. Tras una maniobra coordinada e intensa, el grupo aseguró al joven y emprendió el retorno a la playa. Los rescatistas lograron llevar al adolescente a salvo a la arena. Sin embargo, al tocar tierra firme y contar a los integrantes de la patrulla, faltaba uno. Guillermo no había salido.

Tres días de incertidumbre

La tranquilidad de la playa mutó en desesperación. En la orilla, sus padres y su novia esperaban una novedad mientras la armada de compañeros rastrillaba el agua de lado a lado. Coincidía, además, con una fecha dolorosa: ese 4 de febrero era el cumpleaños de la madre del joven rescatista.

La búsqueda se extendió por más de setenta y dos horas. Finalmente, el mediodía del 7 de febrero, dos pescadores divisaron un cuerpo flotando cerca de la Escollera Norte. Dos guardavidas se arrojaron desde las rocas para trasladarlo a la costa. Era el Chino. Aún llevaba colocado su silbato al cuello. La autopsia posterior determinó que había sufrido un infarto agudo durante el esfuerzo físico que exigió la extracción del bañista.

Una fecha grabada en la memoria

La pérdida conmocionó a Mar del Plata y al ámbito gremial de todo el país. Al año siguiente, el 4 de febrero de 1979, sus compañeros de sector organizaron el primer homenaje en Playa Grande, iniciando una tradición ininterrumpida.

Tiempo más adelante, por iniciativa del Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata, se buscó que ese día, 4 de febrero, se celebrara el Día Nacional del Guardavidas. Sin embargo, una equivocación de las autoridades oficiales al redactar el borrador con un error de tipeo provocó que se promulgara la norma fijando como fecha de homenaje el 14 de febrero.

Ante tal situación, el sindicato marplatense (SGA) logró incluir formalmente el 4 de febrero en su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 56/89) bajo la figura de Día del Gremio, homologado con alcance de feriado nacional. Sin embargo, años más tarde (1991), el sindicato de alcance nacional SUGARA tomó la fecha del decreto viciado y colocó el 14 de febrero en su CCT 179/91 como el Día Nacional del Guardavidas.

La fecha histórica es el 4 de febrero, día en que Guillermo "Chino" Volpe falleció en 1978 durante aquel rescate en Playa Grande. Sus compañeros comenzaron a homenajearlo ininterrumpidamente cada 4 de febrero, estableciendo la jornada por costumbre y tradición gremial. Por tal motivo, la comunidad rechaza el 14 de febrero al no existir ningún evento significativo, rescate o hecho relevante en la historia de la actividad que haya ocurrido durante ese día, además de coincidir con el Día de San Valentín (Día de los Enamorados), lo que eclipsa por completo el verdadero sentido del homenaje y le resta visibilidad pública a la causa.

Por eso, cada 4 de febrero no se realiza una celebración festiva común, sino una jornada de conmemoración, homenaje y reconocimiento profesional.

El tributo permanente

Transcurridos los años desde aquel verano, la memoria del Chino permanece fija frente al Atlántico. Cada 4 de febrero se celebra la competencia de natación "Copa Guillermo Volpe", se depositan ofrendas en el monolito ubicado en el acceso a Playa Grande y se realiza la tradicional "Antorchada", donde los rescatistas entran al mar iluminando la noche.

Además, desde 2021, la arteria costera que conecta la avenida Patricio Peralta Ramos con la Escollera Norte lleva oficialmente el nombre de Paseo Guardavidas Guillermo Volpe, inmortalizando el punto exacto donde el joven de 22 años transformó su vocación en mito.



