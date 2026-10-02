Viernes con algo de sol pero inestable: cómo sigue el clima hoy y el fin de semana en Mar del Plata

Fin de semana con lluvias, viento y un marcado ascenso de temperatura en Mar del Plata. Foto: 0223.

Octubre arrancó inestable y todo indica que esas condiciones del clima se repetirán en las próximas horas aunque el domingo vuelven los días primaverales, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El tiempo en Mar del Plata tendrá cambios durante los próximos días, con un comienzo de fin de semana inestable y un posterior ascenso de las temperaturas. Según el pronóstico, este viernes se presentará fresco y mayormente nublado, mientras que el sábado podrían registrarse lluvias y chaparrones. El domingo viene lo mejor, con temperaturas primaverales y sin lluvias.

Para este viernes 2 de octubre, se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 13 grados, mientras que la mínima será de 6 grados. Durante el día existe probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia la tarde y la noche.

El sábado 3 será el día más inestable del fin de semana. La temperatura ascenderá hasta los 16 grados, con una mínima de 8 grados, pero se prevén lluvias y chaparrones durante buena parte de la jornada. Además, el viento podría intensificarse y las ráfagas alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el domingo 4, vuelve la primavera: las condiciones comenzarían a mejorar con una máxima que alcanzaría los 18 grados, con una mínima de 8 grados. El cielo se presentaría entre parcialmente nublado y mayormente despejado, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas. El viento continuaría siendo protagonista, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Finalmente, el lunes 5 marcaría un nuevo ascenso térmico. Se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados, con cielo parcialmente nublado y una jornada más estable.