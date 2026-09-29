Se normalizan las condiciones, pero no del todo: el pronóstico del miércoles en Mar del Plata

El SMN anunció ráfagas de hasta 50 km/h del sudoeste para este miércoles en Mar del Plata.

Luego de una intensa jornada de lluvias en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este miércoles no habrá nuevas precipitaciones, aunque sí que continuarán las fuertes ráfagas de viento.

Después del alerta amarillo en las primeras horas, para la noche del martes se esperan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sur y que la temperatura descienda hasta los 11°. A su vez, existe una baja probabilidad de lloviznas.

Está previsto un miércoles mayormente nublado en Mar del Plata.

En cuanto al miércoles, el organismo prevé una máxima de 14° y una mínima de 7°, junto con un día mayormente nublado de principio a fin y , sobre todo, súper ventoso.

Esa variante se repetirá a lo largo de la jornada, en la que el viento comenzará del sudoeste, a la tarde cambiará al sur y culminará nuevamente soplando desde el primer sector, siempre alcanzando velocidades de hasta 50 km/h.

El dato alentador es que no se registrarían nuevas lluvias en la ciudad, a pesar de que el SMN anticipa chaparrones en la madrugada y mañana del jueves.