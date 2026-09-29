Alerta meteorológico y ciclogénesis en Mar del Plata: pronostican fuertes lluvias y vientos

Mucha lluvia y viento: el SMN determinó un alerta meteorológico sobre Mar del Plata. Foto: 0223.

Tal como estaba anunciado, rige sobre Mar del Plata un alerta meteorológico por fuertes lluvias dentro de un proceso de ciclogénesis que podría durar varias horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó un alerta amarillo por fuertes lluvias sobre la ciudad: General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y Miramar estarán afectados por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mucha lluvia y viento: el SMN determinó un alerta meteorológico sobre Mar del Plata. Foto: 0223.

“Hay una ciclogénesis sobre la franja central de Argentina que en cierta manera repercute en la Costa Atlántica. Hasta las 14 se esperan lluvias de variada intensidad pero a la tarde mejora”, detalló a 0223 el meteorólogo Sebastián Pagliarino.

La temperatura será agradable: a las 8 el termómetro marcaba 12 grados y se espera una máxima de 14.

¿Qué es una ciclogénesis?

La ciclogénesis es el proceso de formación o profundización de un centro de baja presión. Cuando ocurre sobre esta región suele generar un marcado deterioro del tiempo, con lluvias abundantes, tormentas, vientos intensos y un descenso de la temperatura.

Aunque el término suele generar preocupación por su difusión en redes sociales, no se trata de un fenómeno extraordinario, sino de un proceso meteorológico relativamente habitual durante el invierno y la primavera. Lo que determina su peligrosidad es la intensidad que alcance el sistema.

Fuertes vientos por la tarde

Según el SMN, en las primeras horas de la tarde continuarían las lluvias, aunque con una probabilidad menor, estimada entre 40% y 70%.

Durante la noche podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitación muy escasa, de entre 10% y 40%.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada: soplará fuerte del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana, que podrían intensificarse durante la tarde y la noche, cuando alcanzarían entre 51 y 59 km/h.