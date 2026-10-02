PAMI renovó su aplicación oficial y hay que volver a registrarse: el paso a paso

La información tiene que ingresarse exactamente como figura en el documento.

El PAMI puso en funcionamiento una versión renovada de su plataforma digital Mi PAMI. La actualización obliga a todos los jubilados y pensionados a completar un nuevo registro desde cero, incluso a quienes ya utilizaban la herramienta anterior. "Los perfiles anteriores dejaron de ser válidos para ingresar al nuevo entorno digital", informaron las autoridades del organismo nacional sobre este cambio obligatorio en el acceso.

Cuáles son los datos que hay que actualizar en Mi PAMI

Para crear la cuenta nueva, los afiliados deben ingresar a la aplicación en el celular o entrar a la página oficial. El sistema solicitará datos personales como número de DNI, número de trámite, sexo, CUIL, teléfono celular y una clave nueva. "Es importante ingresar la información exactamente como figura en el documento para validar la identidad de forma correcta", explicaron los técnicos encargados del desarrollo del portal.

Se pueden conocer los datos del médico de cabecera.

Una vez cargados los datos, la aplicación enviará un mensaje de texto con un código de seguridad al teléfono informado. La validación del celular resulta fundamental porque esa línea servirá luego para verificar la identidad o gestionar el recupero de contraseña. En caso de no recordar la clave en el futuro, los usuarios deberán usar la opción de recuperación mediante su CUIL sin necesidad de generar otro registro.

La plataforma renovada reúne en un solo lugar la consulta de recetas electrónicas, la credencial digital y los turnos en agencias. Los jubilados también pueden revisar la cartilla de prestadores, conocer los datos del médico de cabecera y realizar trámites en línea. La información se mantiene sincronizada de forma automática para que el afiliado encuentre los mismos registros si entra desde el teléfono o la computadora.

Por la aplicación también se pueden pedir los medicamentos gratis.

Desde el organismo advirtieron a los beneficiarios sobre posibles estafas virtuales durante la transición al nuevo sistema. Recordaron que la aplicación es totalmente gratuita, se descarga únicamente desde las tiendas oficiales y jamás se solicitarán pagos o claves bancarias. En Mar del Plata, se recomienda acudir a la oficina local solo en caso de presentar inconvenientes persistentes con la validación de los datos.