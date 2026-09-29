Atención jubilados: PAMI cambia en dos días las condiciones para recibir medicamentos

El PAMI actualizó los topes de ingresos requeridos a sus afiliados para acceder a medicamentos gratis: la medida entra en vigencia durante el mes de octubre y acompaña el ajuste aplicado sobre las jubilaciones mínimas. El trámite permite cubrir al 100% el costo de los remedios ambulatorios por razones sociales. pero hay una serie de modificaciones que comenzarán a regir en dos días.

Cuáles son los cambios que tendrá PAMI desde octubre

Con esta modificación, el límite de ingresos general para solicitar el beneficio queda fijado en 653.622 pesos mensuales. Este monto equivale a un haber y medio mínimo de las prestaciones previsionales vigentes. Asimismo, para los hogares que cuenten con un integrante que cuente con el Certificado Único de Discapacidad, el tope asciende a 1.307.245 pesos.

El sistema se modificará desde el próximo mes.

Además del nivel de cobro mensual, la entidad mantiene exigencias vinculadas al patrimonio personal de cada solicitante. Para conservar la cobertura completa, el beneficiario no debe figurar como titular de prepagas ni poseer más de un inmueble. Tampoco se permite contar con vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo situaciones vinculadas a discapacidad.

El trámite de solicitud puede realizarse a través del portal de internet de la obra social o en las agencias de atención. La gestión la puede concretar el jubilado, un familiar o un apoderado presentando DNI, credencial y receta médica. Para pedidos de hasta cuatro remedios la aprobación es directa, mientras que cantidades mayores requieren una evaluación especial.

También hay que actualizar los datos en el sitio oficial.

La revisión de estas exigencias busca direccionar la ayuda económica hacia los sectores que registran un mayor nivel de vulnerabilidad. Los afiliados pueden verificar su situación registral de manera digital antes de concurrir a la farmacia. De este modo, se evita el pago de montos adicionales en los tratamientos médicos habituales.