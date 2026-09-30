Denuncian que un hospital del Pami tiene 25 camas disponibles pero no cuenta con personal: "Hay un negocio"

En un contexto preocupante por la falta de camas hospitalarias del sistema público en Mar del Plata, desde la CTA Autónoma denunciaron que el PAMI podría atender a miles de jubilados en el Hospital Bernardo. A. Houssay, que posee nuevas instalaciones pero los deriva a nosocomios privados que no dan respuesta a los afiliados.

“Hace tiempo que venimos denunciando esta situación porque tiene dos pisos cerrados y tres quirófanos totalmente equipados y nuevos que podrían estar a disposición del PAMI. Esto ocurre en muy pocos lugares. Hace varios meses se quedaron sin la Clínica Belgrano y sin la Clínica Mar del Plata, por lo que 40.000 afiliados fueron derivados a dos instituciones de salud que no tienen la infraestructura necesaria para atenderlos”, manifestó Ezequiel Navarro, secretario general de CTA Autónoma local.

En declaraciones a 0223, el dirigente sostuvo que “mientras que el Gobierno le gusta hablar de números, decimos que con esas 40.000 cápitas que le están pagando a dos sanatorios que no pueden dar respuesta, podrían contratar al personal suficiente para disponer de esas 25 camas”, dijo.

Días atrás, desde la central obrera expusieron esta situación a través de un elocuente video, donde se ve las excelentes condiciones de infraestructura del hospital de Juan B. Justo 1774.

Denuncian que el Houssay cerró dos pisos y tres quirófanos. Foto: 0223.

​Para Navarro, esta situación “es por la desidia de este gobierno y de la administración de Javier Vallejos, el director del PAMI” y denunció que “si evidentemente que no quieren asignar las cápitas a este lugar —que está en excelentes condiciones— y las derivan a lugares que no están preparados, tenemos que pensar que detrás de esto hay un negocio”.

“Lo que no hay aquí es una decisión política de brindarle una atención digna a los afiliados del PAMI de Mar del Plata y de la zona”, concluyó el titular de la CTA.