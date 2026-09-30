Denuncian que un hospital del Pami tiene 25 camas disponibles pero no cuenta con personal: "Hay un negocio"
Sostienen que el nosocomio tiene cerrados dos pisos y tres quirófanos en medio de la falta de camas en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un contexto preocupante por la falta de camas hospitalarias del sistema público en Mar del Plata, desde la CTA Autónoma denunciaron que el PAMI podría atender a miles de jubilados en el Hospital Bernardo. A. Houssay, que posee nuevas instalaciones pero los deriva a nosocomios privados que no dan respuesta a los afiliados.
“Hace tiempo que venimos denunciando esta situación porque tiene dos pisos cerrados y tres quirófanos totalmente equipados y nuevos que podrían estar a disposición del PAMI. Esto ocurre en muy pocos lugares. Hace varios meses se quedaron sin la Clínica Belgrano y sin la Clínica Mar del Plata, por lo que 40.000 afiliados fueron derivados a dos instituciones de salud que no tienen la infraestructura necesaria para atenderlos”, manifestó Ezequiel Navarro, secretario general de CTA Autónoma local.
En declaraciones a 0223, el dirigente sostuvo que “mientras que el Gobierno le gusta hablar de números, decimos que con esas 40.000 cápitas que le están pagando a dos sanatorios que no pueden dar respuesta, podrían contratar al personal suficiente para disponer de esas 25 camas”, dijo.
Días atrás, desde la central obrera expusieron esta situación a través de un elocuente video, donde se ve las excelentes condiciones de infraestructura del hospital de Juan B. Justo 1774.
Para Navarro, esta situación “es por la desidia de este gobierno y de la administración de Javier Vallejos, el director del PAMI” y denunció que “si evidentemente que no quieren asignar las cápitas a este lugar —que está en excelentes condiciones— y las derivan a lugares que no están preparados, tenemos que pensar que detrás de esto hay un negocio”.
“Lo que no hay aquí es una decisión política de brindarle una atención digna a los afiliados del PAMI de Mar del Plata y de la zona”, concluyó el titular de la CTA.
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