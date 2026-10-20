Qué harías si te enterases que tu papá es un genocida: el documental que llega a Mar del Plata

"Desobediente" es un documental que aborda, a través de la historia personal de Analía Kalinec, las experiencias de familiares de represores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, quienes han decidido romper con los mandatos de silencio y complicidad familiar para asumir un posicionamiento activo en defensa de la memoria, verdad, justicia y la democracia.





En el documental recuperan un recorrido subjetivo atravesado por los vínculos familiares, los procesos de identificación, las rupturas intergeneracionales y la construcción de nuevas posiciones éticas y políticas frente a la historia, donde Analía conversa con personalidades clave como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo), el juez Daniel Rafecas, Ana María Careaga (víctima de Kalinec), el juez Baltasar Garzón, Loreto Urraca (nieta de un policía franquista) y Bárbara Brix (hija de un jerarca nazi), entre otros.

A partir de la experiencia de Kalinec y de la conformación, en 2017, del colectivo Historias Desobedientes, la película permite reflexionar sobre las complejas relaciones entre memoria individual y colectiva, transmisión generacional, subjetividad y responsabilidad.

El documental podrá verse este sábado

Asimismo, la obra incorpora testimonios y experiencias de familiares de represores en otros países como Chile, Uruguay, Paraguay , España y Alemania, ampliando la reflexión hacia las distintas formas de elaboración social de los pasados traumáticos y las posibilidades de construcción de memoria comprometidas con los derechos humanos.

La actividad contará con la presencia de Analía Kalinec, protagonista del documental e integrante fundadora del colectivo Historias Desobedientes, Federico Coringrato, director de la película, y Martin Vergara, con quien desarrolló la idea original de la obra, que al finalizar brindarán una charla debate

Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.