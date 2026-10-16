Este viernes, Mar del Plata será sede de la proyección del documental argentino "Rocambole en el camino", un filme que retrata la vida y obra del reconocido artista visual Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole.

La función se realizará a las 20.00 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, ubicado en Boulevard Marítimo 2280. Esta producción, dirigida por Marcia Paradiso y Matías González, fue estrenada en abril de 2026 y ofrece una mirada contemporánea sobre el trabajo y la filosofía de Rocambole, sin seguir la estructura de una biografía tradicional.

El documental presenta a Rocambole en su taller, acompañado por el periodista y amigo Oscar Jalil, donde juntos despliegan la memoria de una época clave que dio origen al mito musical de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La obra destaca cómo el arte visual y musical se fusionaron para conformar una identidad colectiva que trascendió el ámbito del rock.

Durante el encuentro con el público, el artista comparte anécdotas, reflexiones y un humor característico que permiten entender la profundidad y el impacto cultural de su trabajo, que pasó de ser parte del rock a integrarse en la cultura popular argentina.

Una visita inesperada

A la par, el artista visual Ricardo “Mono” Cohen encabezará este viernes una charla sobre la identidad visual de Los Redonditos de Ricota. Además, el sábado habrá una intervención musical gratuita y abierta al público.

El Museo MAR ofrecerá este fin de semana dos propuestas culturales gratuitas para disfrutar del arte y la música. La primera será este viernes a las 18, con “De regreso a Oktubre”, una charla a cargo de Rocambole, el artista detrás de buena parte del universo visual que acompañó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En el marco de los 40 años del lanzamiento de Oktubre, publicado en 1986, el encuentro invitará a recorrer la historia estética de uno de los discos más emblemáticos del rock nacional. Durante el conversatorio, Cohen repasará el proceso creativo, la identidad gráfica que acompañó a la banda y la vigencia de esas imágenes en la cultura popular argentina.

La programación continuará el sábado a las 16, en el hall central del museo, con “Toca cantar”, una intervención musical en formato flashmob impulsada por el colectivo Voces Creativas.

Ambas actividades serán gratuitas y estarán abiertas a la comunidad.