Rocambole llega al Mar del Plata para recordar los 40 años de “Oktubre”
La película, estrenada en abril de 2026, explora el universo visual del artista Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, y su vínculo con la cultura contracultural y el rock argentino.
Por Redacción 0223
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Este viernes, Mar del Plata será sede de la proyección del documental argentino "Rocambole en el camino", un filme que retrata la vida y obra del reconocido artista visual Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole.
La función se realizará a las 20.00 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, ubicado en Boulevard Marítimo 2280. Esta producción, dirigida por Marcia Paradiso y Matías González, fue estrenada en abril de 2026 y ofrece una mirada contemporánea sobre el trabajo y la filosofía de Rocambole, sin seguir la estructura de una biografía tradicional.
El documental presenta a Rocambole en su taller, acompañado por el periodista y amigo Oscar Jalil, donde juntos despliegan la memoria de una época clave que dio origen al mito musical de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La obra destaca cómo el arte visual y musical se fusionaron para conformar una identidad colectiva que trascendió el ámbito del rock.
Durante el encuentro con el público, el artista comparte anécdotas, reflexiones y un humor característico que permiten entender la profundidad y el impacto cultural de su trabajo, que pasó de ser parte del rock a integrarse en la cultura popular argentina.
Una visita inesperada
A la par, el artista visual Ricardo “Mono” Cohen encabezará este viernes una charla sobre la identidad visual de Los Redonditos de Ricota. Además, el sábado habrá una intervención musical gratuita y abierta al público.
El Museo MAR ofrecerá este fin de semana dos propuestas culturales gratuitas para disfrutar del arte y la música. La primera será este viernes a las 18, con “De regreso a Oktubre”, una charla a cargo de Rocambole, el artista detrás de buena parte del universo visual que acompañó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En el marco de los 40 años del lanzamiento de Oktubre, publicado en 1986, el encuentro invitará a recorrer la historia estética de uno de los discos más emblemáticos del rock nacional. Durante el conversatorio, Cohen repasará el proceso creativo, la identidad gráfica que acompañó a la banda y la vigencia de esas imágenes en la cultura popular argentina.
La programación continuará el sábado a las 16, en el hall central del museo, con “Toca cantar”, una intervención musical en formato flashmob impulsada por el colectivo Voces Creativas.
Ambas actividades serán gratuitas y estarán abiertas a la comunidad.
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