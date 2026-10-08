Inauguran "Archivos Presentes", una muestra de arte en todos los espacios del Teatro Auditorium

El Teatro Auditorium será escenario de una nueva edición de la muestra anual de la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro. Bajo el nombre “Archivos Presentes”, la exposición reúne obras de estudiantes de todas las carreras y tallere de la escuela en los distintos espacios del complejo.

La muestra quedará inaugurada el jueves 8 de octubre a las 18.30 y se podrá visitar de martes a domingo, entre las 16 y las 20, hasta el próximo jueves 15. Se trata de la 25ª edición de la muestra anual y es una propuesta que busca dar visibilidad al trabajo desarrollado por las y los estudiantes.





La exposición incluye obras y proyectos de alumnos de las carreras de Diseño Gráfico, Escenografía, Ilustración, Realizador en Artes Visuales, Profesorado de Artes Visuales, Fotografía y Realizador en Artes y Medios Audiovisuales. También participarán estudiantes de los talleres de extensión de la escuela.

La muestra propone un recorrido por las distintas formas de expresión y los procesos creativos que se desarrollan en la escuela. La entrada será libre y gratuita, por lo que constituye una alternativa cultural accesible para vecinos y turistas el próximo fin de semana largo.