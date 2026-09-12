Cuando las calles de Mar del Plata homenajearon el Golpe Militar

El 6 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del primer Golpe de Estado argentino en el que fue derrocado el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Si bien Mar del Plata no estuvo implicada directamente en la ciudad los acontecimientos quedaron marcados durante años en las calles.

Los diarios de la época hablaban de un "presidente depuesto"

La actual calle Hipólito Yrigoyen, que recuerda al derrocado Primer Mandatario se llamó originalmente San Juan y, cuatro años después de la caída del primer presidente radical de la historia, en 1934, pasó a llamarse 6 de Septiembre.

“Impone el nombre 6 de Setiembre, a la calle San Juan y a la calle Patagones, entre Cincuentenario (actual Juan B. Justo) hasta Río Negro, se llamará en adelante San Juan”. Aún hay, a la altura del cruce con calle Alvarado, casas que mantienen la vieja nomenclatura grabada en la piedra.

La actual calle Irigoyen llevaba el nombre de 6 de septiembre

La transitada arteria, llevó ese nombre hasta 1948, año en el que se promulgó la ordenanza 350 y la calle pasó a llevar el nombre que ostenta actualmente.

Pero no es la única referencia que tuvo la ciudad respecto al Golpe del 30. El 12 de septiembre de 1932, se dio cause al cambio de nomenclatura de la entonces avenida Constitución por Teniente General Uriburu, nada menos que en homenaje al presidente de facto.

Libertad se llamó hasta 1948 Uriburu

Al igual que la calle 6 de septiembre, la avenida Uriburu mantuvo el nombre hasta el 9 de octubre de 1948 cuando se aprobó el cambio de nombre por el que lleva actualmente que es avenida Libertad.