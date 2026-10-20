A una hora de Mar del Plata: el tranquilo pueblo de las calles con nombres de aves y bodegones de ruta

A poco más de una hora de recorrido desde Mar del Plata se ubica Las Armas, un pintoresco pueblo rural del partido de Maipú que reúne a unos 500 habitantes. Esta tranquila localidad bonaerense se encuentra a la altura del kilómetro 300 de la Autovía 2 y destaca por una llamativa particularidad urbana, ya que las calles situadas al oeste de la ruta están bautizadas con nombres de aves y árboles autóctonos como El Hornero, El Picaflor y Los Sauces.

Dónde queda y qué hay en Las Armas

El nacimiento del poblado ocurrió en el año 1886 tras la inauguración de su histórica estación de trenes levantada sobre tierras donadas por el terrateniente Manuel Ortiz Basualdo. Su denominación proviene del hallazgo de un misterioso cargamento de armas antiguas dentro de los terrenos de la zona, un acontecimiento que marcó el inicio de este pintoresco rincón donde las familias pioneras impulsaron la vida comunitaria en torno a la plaza principal Clemente Álvarez.

La gastronomía es uno de los puntos destacados de Las Armas.

El destino se consolidó como una parada gastronómica infaltable para los automovilistas que viajan por la Autovía 2 hacia la costa atlántica. Los visitantes suelen realizar una pausa en el camino para almorzar en bodegones tradicionales como El Vasco o degustar los clásicos bizcochitos de grasa en la Panadería Lamarque, convirtiendo la travesía en un placentero circuito de sabores criollos y descansos al aire libre.

Entre sus principales atractivos patrimoniales sobresalen la antigua Capilla Los Ángeles inaugurada en 1898, el histórico Club Las Armas y el edificio de la estación ferroviaria con su clásica arquitectura inglesa del siglo XIX. Las calles tranquilas y los almacenes de campo ofrecen un ambiente ideal para quienes buscan desconectar del ritmo acelerado de las grandes ciudades y disfrutar de una caminata en un entorno seguro y arbolado.

El lugar está repleto de espacios verdes.

Para llegar en auto desde Mar del Plata solo se deben recorrer unos 100 kilómetros hacia el norte transitando por la Autovía 2 en un viaje de una hora y quince minutos. La localidad también cuenta con paradas operativas de micros de larga distancia y del servicio de trenes que une Plaza Constitución, lo que facilita el acceso directo para realizar una escapada de fin de semana o un reconfortante almuerzo de campo.