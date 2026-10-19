A dos horas de Mar del Plata: el pintoresco pueblo de 90 habitantes donde más mate se toma en el mundo

A poco más de dos horas de recorrido desde Mar del Plata aparece la tranquilidad de Licenciado Matienzo, un pintoresco pueblo rural ubicado dentro del partido de Lobería. Este rincón bonaerense cuenta con una comunidad de apenas 87 habitantes y ostenta una particularidad histórica que llama la atención de los visitantes: registra el récord del mayor consumo de mate por persona de todo el planeta en un entorno de campo donde la rutina la marca la actividad agrícola.

Cómo es y dónde queda Licenciado Matienzo

La historia formal del lugar comenzó a construirse en el año 1929 a partir de la inauguración oficial de su estación de trenes sobre tierras que pertenecían a la familia Otamendi. El nombre rinde homenaje al abogado colonial Juan Matienzo de Peralta, quien formó parte de la segunda fundación de Buenos Aires, y sus manzanas tranquilas ofrecen la experiencia de una vida sencilla donde las bicicletas todavía se dejan estacionadas sobre las veredas sin ningún candado.

La naturaleza rodea a todo el paraje.

Uno de los puntos emblemáticos para recorrer al llegar es el histórico almacén de ramos generales situado frente a la vieja estación ferroviaria, hoy atendido por un poblador local llamado Adalberto. La economía diaria del pequeño poblado se mueve al ritmo de la planta cerealera de la zona, que durante los meses de cosecha llena las calles de movimiento con el constante desfile de camiones cargados con granos que van rumbo a los puertos.

Entre sus instituciones principales sobresalen la Escuela Primaria Número 13 y el jardín de infantes, cuyos pocos alumnos le dan vitalidad a las mañanas dentro de un predio arbolado. La localidad representa una escapada ideal para quienes buscan desconectar de la rutina urbana, recorrer construcciones antiguas bien conservadas y compartir conversaciones de campo con los vecinos que custodian los recuerdos de la zona desde su fundación.

En un solo día se puede recorrer la gran mayoría del pueblo.

Para concretar el viaje en auto desde Mar del Plata se deben recorrer unos 165 kilómetros tomando primero la Ruta Provincial 226 hacia Balcarce y luego empalmando con la Ruta Provincial 30 en dirección a Lobería. El trayecto demora dos horas y quince minutos por caminos totalmente pavimentados que dejan al visitante directamente sobre el acceso principal de este pintoresco rincón que preserva intactas sus costumbres tradicionales.