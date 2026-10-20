Video: quiso evadir el control de tránsito, chocó contra un árbol y murió

Un trágico accidente registrado por cámaras de seguridad ocurrió durante la mañana, cuando un joven de 21 años murió de forma instantánea tras chocar violentamente su auto contra un árbol. El dramático episodio sucedió en pleno centro de la ciudad de Mendoza luego de que el conductor tomara la decisión de acelerar para escapar a toda velocidad de una patrulla que intentaba realizar una inspección de rutina.

Cómo se produjo el brutal choque que terminó con un muerto

La víctima fatal fue identificada como Facundo Gastón Aguirre, quien conducía un vehículo Chevrolet Corsa rojo acompañado por un amigo de 23 años, que milagrosamente logró salvar su vida. Las imágenes captadas por los domos municipales muestran el momento exacto en que los inspectores encendieron las sirenas para ordenar la detención del coche, desatando una breve persecución por las avenidas céntricas de la capital provincial.

El vehículo quedó completamente destruido.

En lugar de frenar la marcha, el automovilista esquivó a la patrulla, realizó una maniobra brusca y dobló a gran velocidad por la calle San Juan, perdiendo el control del rodado hasta impactar de frente. El personal de salud acudió rápidamente al lugar del choque y confirmó el deceso del conductor, mientras que el acompañante sufrió politraumatismos severos y debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Central.

El joven sobreviviente permanece internado en observación médica fuera de peligro, gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad y viajaba dormido al momento del fuerte impacto. Las autoridades policiales continuaron trabajando con los peritajes en la zona del accidente para determinar si el auto presentaba irregularidades o si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de la fuga.

La tragedia generó una profunda conmoción local, al conocerse que el sobreviviente es hermano de un joven que falleció atropellado en la misma provincia durante el año 2017. El caso judicial provocó una masiva conmoción mediática en la zona cuyana, donde las imágenes del fuerte choque continúan circulando en redes sociales como una dura advertencia sobre los peligros de intentar eludir los operativos de control urbano.