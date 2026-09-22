Manejaba en la ruta con 14 años, tuvo un brutal choque con una camioneta y murió

Un trágico siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 14 provocó la muerte de dos personas y dejó a otras cinco con heridas de diversa consideración. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 976, en la localidad misionera de San Vicente, cerca de la medianoche del domingo. Según las primeras pericias policiales, el accidente se desencadenó cuando un adolescente de 14 años perdió el control de la camioneta que conducía e impactó a gran velocidad contra otro vehículo.

Cómo fue el brutal choque en el que murió el adolescente de 14 años

El menor al volante se desplazaba a bordo de una Volkswagen Amarok acompañado por una joven de 16 años al momento del impacto. Por causas que aún se investigan, el vehículo se desvió de su trayectoria e embistió a una segunda camioneta que permanecía detenida sobre un acceso lateral esperando incorporarse al tránsito de la arteria nacional. La violencia de la colisión destruyó ambos rodados y obligó a una inmediata intervención de los servicios de emergencia de la zona.

Una chica también fue trasladada a un centro de salud.

Como consecuencia directa del choque, un joven de 18 años que viajaba como acompañante en el vehículo embestido falleció de manera instantánea en el lugar. En tanto, el conductor menor de edad sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde se confirmó su deceso horas más tarde. La acompañante del adolescente ingresó al centro de salud con traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales.

La fuerza del impacto también alcanzó a tres peatones que transitaban por la vereda en las inmediaciones del cruce vial. Entre los peatones afectados se encontraban dos efectivos de Gendarmería Nacional que estaban francos de servicio y vestidos de civil. En total, cinco personas debieron recibir asistencia médica, de las cuales dos permanecen internadas en unidades de cuidados intensivos debido a la severidad de las lesiones torácicas y craneales sufridas.

La Policía analiza los motivos del choque.

Efectivos de la Policía de Misiones y peritos de la división de Tránsito trabajaron en el sitio durante la madrugada para reconstruir la secuencia exacta del hecho. La causa judicial abierta busca determinar las responsabilidades legales correspondientes y el contexto en el que el menor accedió a la conducción del rodado en una ruta nacional. La comunidad local permanece conmocionada por la magnitud del choque y el estado de los heridos.