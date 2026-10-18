Impactó contra un camión en ruta 226, quedó inconsciente y debieron rescatarlo entre los hierros

Así quedó el vehículo siniestrado en ruta 226 tras colisionar contra un camión de transporte.

Un automovilista de 60 años resultó herido luego de protagonizar un choque contra un camión detenido sobre la banquina de la ruta 226, en el partido de Olavarría. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por bomberos antes de ser trasladado al hospital.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 289, cerca de la rotonda que conecta con la ruta provincial 51, entre la rotonda de Los Pinos y el acceso al aeródromo.

Por motivos que no fueron precisados, un Volkswagen Gol colisionó desde atrás contra un camión Mercedes-Benz que se encontraba estacionado sobre la banquina. El transporte de carga procedía de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.

La violencia del impacto hizo que la parte delantera del automóvil quedara debajo del acoplado. Como consecuencia, el conductor quedó atrapado en el habitáculo y perdió el conocimiento.

Un operativo para liberar al conductor

Ante la situación, fue convocada la unidad 14 del destacamento de bomberos de Sierras Bayas. Los efectivos trabajaron durante aproximadamente 25 minutos hasta conseguir liberar al hombre del interior del vehículo.

Una vez rescatado, el automovilista recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital municipal de Olavarría para su atención.

De acuerdo con la información publicada sobre el siniestro, el conductor presentaba una fractura en uno de sus brazos y múltiples traumatismos producto de la colisión. Las circunstancias que provocaron el choque no fueron informadas.