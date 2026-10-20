"Lo hacemos por los chicos": padres cortaron el pasto y limpiaron las inmediaciones de la escuela con plaga de ratas

Un grupo de padres se organizó y este martes cortó el pasto y puso en condiciones los alrededores del edificio de la Escuela Primaria N° 15 Juan Bautista Alberdi, la cual suspendió el dictado de clases durante más de una semana por una plaga de ratas.

Según confirmó un padre de alumnos de los niveles primario y secundario, "en los últimos días los chicos no han tenido clases", por lo que se presentó en la institución para comunicarse con las autoridades, quienes le explicaron que "todavía no se ha normalizado" y que continúan las tareas para erradicar a los roedores.

En esa línea, sostuvo que le informaron que todavía no fueron hallados animales sin vida y que deberán colocar nuevamente los cebos este viernes, después de una semana de haber depositado una primera tanda.

"Hubo muy buena predisposición, me mostraron los mails que habían enviado y toda la documentación", destacó el hombre, quien junto a otros padres cortaron el pasto y realizaron una limpieza en los alrededores del establecimiento educativo, aunque subrayó que es una tarea que le corresponde a la Municipalidad. "Lo hacemos por los chicos", remarcó.

A pesar de que un número de papás trabaja en ese horario, otros se presentaron para "limpiar un poquito la vereda", debido a que estiman que las ratas reaparecieron por "el movimiento en El Amanecer", que se sitúa enfrente de la institución de San Martín y Tierra del Fuego, según denunció.

No obstante, recalcó que "es un problema del Municipio" y señaló que una camioneta está tirada hace seis meses" en el lugar y que "una persona en situación de calle dormía adentro".

La jornada escolar en el edificio se vio interrumpida desde el 13 de octubre hasta este martes, período en el que se llevaron adelante tareas de control de plagas, aunque por el momento no surtieron el efecto esperado. Por esa razón, desde el Consejo Escolar volvieron a comunicar que las clases de este miércoles quedaron suspendidas en ambos turnos.