Avanza el acceso al hábitat en Tandil: se entregaron más de 140 nuevos lotes

Una de las familias de Tandil al recibir el boleto de compra venta de uno de los lotes.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que encabeza Andrés Larroque continúan con la generación de suelo urbano en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Hábitat y en el marco del Plan Familia Propietaria. En las últimas horas, el subsecretario Rubén Pascolini y el intendente Miguel Lunghi encabezaron el acto de entrega de los boletos de compraventa de sus terrenos a 142 familias tandilenses en el Teatro del Fuerte.

Este documento constituye el primer paso para titularizar su propiedad y lograr la seguridad jurídica sobre su bien.

“Este es un paso importante para garantizar a las familias la seguridad jurídica sobre el bien que habitan hace años y puedan desarrollarse en su ciudad”, sostuvo Pascolini que destacó la importancia de la presencia del Estado para garantizar “políticas públicas como ésta en materia de Hábitat”.

Además, el funcionario destacó el acompañamiento e involucramiento de la comunidad en el proceso. “El terreno y la vivienda propia son ordenadores de la vida y ayudan a las familias a pensar el futuro con certidumbre”, remarcó.

Lunghi, por su parte, agradeció al Gobierno provincial porque “le permite al municipio dar respuestas concretas a sus habitantes con herramientas y mecanismos como estos programas”. “Este acontecimiento refleja el compromiso de la gestión pública con políticas habitacionales inclusivas para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, resaltó.

En Tandil los boletos de compra de terrenos entregados ya son 502.

Plan Familia Propietaria: 502 lotes en Tandil

Mediante el Plan Familia Propietaria, bajo la gestión del ministro Andrés Larroque, ya se generaron 40.866 lotes en 91 municipios de la provincia. Y en Tandil, con los boletos entregados hoy ya son 502 los títulos otorgados.

El plan es una herramienta para la producción de suelo en terrenos municipales o provinciales, que asegura el acceso a un lote para la construcción de una vivienda familiar, única y de ocupación permanente, destinada a familias de la provincia de Buenos Aires con déficit cuantitativo de vivienda. El objetivo es que cada familia pueda arraigarse y construir su proyecto de vida en su localidad.

Estuvieron presentes también el presidente del HCD, Juan Pablo Frolik; el presidente de bloque Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre; el secretario de Legal y Técnica, Juan María Cantarelli; la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink; la directora de Relaciones con la Comunidad, Zulma Ferreyra y el presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Aeronáuticos Ala Delta, Héctor Luis.