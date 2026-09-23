Megadesarrollo Sans Souci: Lunghi y Katopodis firman convenio para realizar el tendido eléctrico

Lunghi y Katopodis, en La Plata, al firmar el nuevo convenio para el megadesarrollo Sans Souci.

Semanas después de concretar la licitación para la ejecución de las obras de agua, cloacas y gas correspondientes a la primera etapa del desarrollo habitacional y urbanístico Sans Souci en Tandil, el intendente del distrito serrano, Miguel Lunghi y el titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, firmaron el convenio para avanzar con la ejecución del tendido eléctrico y el alumbrado público en el histórico predio donde ya se construyen 156 viviendas.

La firma se concretó durante una reunión que ambos mantuvieron en La Plata y de la que también participó el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas del municipio tandilense, Luciano Lafosse.

Lafosse, Lunghi y Katopodis en la firma del convenio Sans Souci.

El acuerdo permitirá avanzar con una de las obras de infraestructura necesarias para completar el desarrollo del nuevo barrio, que también contempla la ejecución de las citadas redes de agua potable, cloacas y gas.

Lunghi destacó la importancia de continuar dando pasos concretos para completar la infraestructura y garantizar los servicios necesarios para las primeras 156 viviendas de un proyecto que, en su plan inicial, contabilizó 416 futuras casas en lotes con servicios propios.

“Es un avance importante para Sans Souci y para las familias que esperan sus viviendas. Venimos trabajando junto a la provincia para completar toda la infraestructura necesaria y la firma de este convenio nos permite seguir avanzando en ese camino”, señaló el intendente.

Así se verá la nueva urbanización del megadesarrollo de Sans Souci.

La financiación del gobierno bonaerense en Sans Souci

Durante el encuentro, Lunghi también planteó al ministro la posibilidad de modificar la modalidad de pago de las distintas obras de infraestructura del barrio, de manera que la provincia pueda abonar directamente a las empresas contratistas los trabajos correspondientes al financiamiento bonaerense.

La alternativa permitiría que el municipio continúe llevando adelante los procesos administrativos, las licitaciones, adjudicaciones y el control de las obras, evitando tener que adelantar recursos municipales para afrontar pagos que posteriormente deben ser reintegrados por la orovincia.

Katopodis se comprometió a analizar la propuesta y Lunghi valoró la predisposición del ministro para evaluar alternativas que permitan agilizar la ejecución de las obras.