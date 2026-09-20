Choque frontal y tragedia en ruta 30: una mujer fallecida y seis heridos, uno de gravedad

Un accidente ocurrido en la ruta 30, entre Tandil y Rauch, provocó la muerte de una mujer y dejó a otras seis personas heridas. Uno de los pacientes fue ingresado a terapia intensiva, mientras que otro debía ser sometido a una intervención quirúrgica.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 15.40 de este sábado, en las inmediaciones de la estancia San Juan, a unos 40 kilómetros de Tandil. En ese sector de la ruta colisionaron de frente un Toyota Yaris y un Renault Mégane, por circunstancias que todavía son investigadas.

La magnitud del impacto ocasionó importantes daños en ambos vehículos y requirió la intervención de los equipos de emergencia. Al lugar acudieron bomberos voluntarios de Rauch, personal policial y servicios sanitarios, que asistieron a las personas involucradas y coordinaron el traslado de los heridos hacia Tandil.

Como resultado de la colisión, una mujer de entre 29 y 30 años que se movilizaba en el Toyota Yaris en sentido Tandil, perdió la vida. Las otras seis personas que resultaron lesionadas fueron derivadas a centros de salud de la ciudad para recibir atención médica.

En el Renault Mégane viajaban cuatro personas: tres jóvenes de 18 años y una menor de 15 años, quienes se desplazaban desde Tandil hacia Rauch.

El sector del siniestro en ruta 30 este sábado en la tarde.

Estado de salud de los heridos

Entre los pacientes trasladados se encuentra un adolescente de 15 años, quien sufrió politraumatismos. El menor fue ingresado al Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas de Tandil, donde permanecía en observación en sala.

Por otra parte, la información disponible sobre la evolución de los heridos indica que una de las personas fue internada en terapia intensiva y otra debía ingresar al quirófano. Los restantes pacientes se encontraban estables.

Hasta el momento, no se habían confirmado oficialmente las identidades de la mujer fallecida ni de las demás personas que viajaban en los vehículos.

Investigación del accidente

Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque frontal. Las pericias y las actuaciones realizadas en el lugar permitirán avanzar en la reconstrucción de la mecánica del siniestro.

Mientras prosigue la investigación, se aguardan nuevas precisiones oficiales sobre la identidad de las personas involucradas y la evolución de los heridos que permanecen internados.