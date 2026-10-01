A dos horas de Mar del Plata: el pueblo de 40 habitantes ideal para descansar que es furor por su costillar a la estaca

A menos de dos horas de viaje en auto por la Ruta Nacional 226 se esconde una opción ideal para escapar del movimiento de la ciudad de Mar del Plata: se trata del paraje El Solcito, un rincón rural de apenas 40 habitantes y 13 casas dispersas en el partido de Tandil. El pueblo invita a cambiar el aire urbano por el paisaje sereno de la llanura y el cordón serrano, una de sus características más imponentes.

Cuáles son las principales atracciones del paraje El Solcito

El gran motivo de atracción del paraje es su histórico almacén de ramos generales, fundado en 1931 y restaurado como comedor de campo. El establecimiento reabrió sus puertas tras años de abandono para ofrecer almuerzos caseros como estofado de cordero, guisos en ollas de hierro y costillar a la estaca. Durante las tardes, el lugar también sirve tradicionales meriendas criollas con pastelitos y tortas fritas.

Además del costillar, los quesos son la opción predilecta de los turistas.

Además del imperdible recorrido gastronómico, el poblado conserva construcciones emblemáticas que parecen detenidas en el tiempo. Al lado del comercio gastronómico se ubica el viejo edificio del Club Deportivo El Solcito, epicentro de las históricas reuniones vecinales. A pocos metros cruzan las antiguas vías inhabilitadas del Ferrocarril del Sud, un escenario muy buscado por los visitantes para caminar y tomar fotografías.

Uno de los principales atractivos para los viajeros es la ausencia casi total de señal de telefonía celular en el cuadro del poblado. Esta particularidad convierte a la escapada en una experiencia de desconexión completa y descanso verdadero durante los fines de semana. La tranquilidad del camino rural de tierra mejorada permite disfrutar de un entorno natural sin el ruido ni las aglomeraciones del turismo masivo.

La tranquilidad es referencia en el lugar.

Para visitar el paraje desde La Feliz conviene tomar la Ruta 226 en dirección a Tandil y realizar el desvío señalizado antes del acceso principal. Debido a la alta demanda durante los sábados y domingos, se recomienda realizar reservas con anticipación para almorzar en el comedor histórico. La propuesta se consolida como un plan perfecto para pasar el día y regresar a la Costa Atlántica antes que anochezca.