Murió el represor José Luis Ojeda, condenado a perpetua por el secuestro y asesinato de un abogado laborista

Murió el represor José Luis Ojeda, condenado a perpetua por el secuestro y asesinato de un abogado

El represor José Luis Ojeda murió este viernes 16 de octubre en Tandil, donde había integrado la Base Logística del Ejército durante la última dictadura militar. Fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, ocurrido en abril de 1977.

Ojeda, señalado como autor material del crimen, había permanecido durante 18 años en una cárcel común, primero en Campo de Mayo y luego en el penal de Marcos Paz. En abril de este año pasó a cumplir la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno

El caso de Moreno se convirtió en un hecho emblemático de la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura. El abogado fue secuestrado en Olavarría y trasladado a la Quinta de los Méndez, en Tandil, donde funcionaba un centro clandestino de detención.



Aunque logró escapar por un breve período, fue recapturado y posteriormente asesinado.

El abogado laborista Carlos Alberto Moreno.

En marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Ojeda y a los militares Julio Alberto Tomassi y Roque Ítalo Pappalardo por su responsabilidad en el crimen. Además, los hermanos Julio y Emilio Méndez, propietarios civiles del predio, recibieron penas por su participación en los hechos.

La Quinta de los Méndez se convertirá en un espacio de memoria y salud mental

La muerte de Ojeda se conoce en un momento clave para el futuro del lugar donde Moreno estuvo cautivo. El predio de la Quinta de los Méndez, ubicado en el paraje Los Laureles, será transformado en un espacio destinado a la memoria, los derechos humanos y la atención comunitaria.

Después de que la Legislatura bonaerense aprobara su expropiación en 2024, el Gobierno provincial tomó posesión formal del inmueble el pasado 25 de septiembre.

La Quinta de los hermanos Menéndez donde funcionaba el centro clandestino de detención.

Bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el espacio tendrá dos objetivos centrales.



Por un lado, funcionará como un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, destinado a preservar la historia del terrorismo de Estado, desarrollar actividades educativas y mantener vivo el reconocimiento a las víctimas de la dictadura.

Por otro, se proyecta la creación de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, orientado a brindar atención e inclusión a jóvenes, en coordinación con el Ministerio de Salud bonaerense.

Durante la última dictadura, el predio también fue utilizado como lugar de cautiverio de Jean Pierre Louis Talmitte, Jorge Guillermo Andreasen, Rubén Luis Allegro, Alfredo Lecuona y Walter Fernández.