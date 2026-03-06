La Copa Sudamericana 2026 avanzó con la conclusión de la fase preliminar, donde se definieron los últimos cinco equipos que completan el cuadro principal de la competencia. Estos encuentros de eliminación directa determinaron también la conformación de los bombos para el sorteo de la fase de grupos, que se realizará el próximo 19 de marzo.

Entre martes y miércoles, once equipos lograron su pase a la fase de grupos: Millonarios de Colombia, Olimpia de Paraguay, Montevideo City Torque de Uruguay, Independiente Petrolero y Blooming de Bolivia, Academia Puerto Cabello y Caracas de Venezuela, Audax Italiano y Palestino de Chile, Alianza Atlético de Perú y Deportivo Cuenca de Ecuador. El jueves se sumaron los últimos cinco clasificados. Boston River, Deportivo Recoleta de Paraguay, América de Cali, Cienciano de Perú y Macará de Ecuador.

Los equipos argentinos que estarán en la fase de grupos son River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. Por Brasil, clasificaron San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama. Además, los cuatro equipos que pierdan la tercera fase de la Copa Libertadores completarán el cuadro.

Con todos los clasificados definidos, la Conmebol estableció los bombos para el sorteo basándose en el ranking publicado en diciembre. River (3°) y Racing (9°) ocuparán el bombo 1, mientras que San Lorenzo (37°) quedó desplazado por América de Cali (36°) y por ende no estará en ese grupo. Tigre (97°) tiene una pequeña posibilidad de ingresar al bombo 2, aunque probablemente quede en el 3, y Barracas Central y Deportivo Riestra, sin ranking Conmebol, estarán en el bombo 4 junto a los cuatro perdedores de la fase 3 de la Libertadores.

Así quedaron los bombos:

Bombo 1: River, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia, Santos.

Bombo 2: Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas, Vasco da Gama, Tigre, Cienciano.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River, Macará.

Bombo 4: Recoleta, Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, y los cuatro perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores.

El calendario de la fase de grupos comenzará el martes 7 de abril, con la primera fecha, seguida por cinco jornadas más que se disputarán hasta finales de mayo. En la semana del 6 de junio se realizará el sorteo de octavos de final, que se jugarán entre agosto y octubre, con la gran final prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Entre los cabezas de serie destacan River (3°), Atlético Mineiro (6°), San Pablo (7°), Racing (9°), Gremio (14°), Olimpia (15°), Santos (27°) y América de Cali (36°), quienes parten con ventaja en el sorteo de grupos.