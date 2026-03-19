Se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana: qué rivales le tocaron a los equipos argentinos
Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Copa Sudamericana ya conoce como será la fase de grupos y los equipos argentinos ya comienzan a planificar el resto de su semestre de aquí hasta días antes del Mundial cuando finalice la primera parte del torneo.
Los equipos argentinos que forman parte de este certamen continental son: River y Racing (que integraron el Bombo 1); San Lorenzo y Tigre (que integraron el Bombo 2); Deportivo Riestra y Barracas Central (que integraron el Bombo 4).
De esta manera quedaron los grupos:
Grupo A:
- América de Calí de Colombia
- Tigre
- Macará de Ecuador
- Alianza Atlético de Perú
Grupo B:
- Atlético Mineiro
- Cienciano de Perú
- Puerto Cabello de Venezuela
- Juventud de Uruguay
Grupo C:
- Sao Paulo
- Millonarios
- Boston River
Grupo D:
- Santos
- San Lorenzo
- Deportivo Cuenca de Ecuador
- O'Higgins
Grupo E:
- Racing
- Caracas
- Independiente de Bolivia
- Botafogo
Grupo F:
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Grupo G:
- Olimpia
- Vasco Da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
Grupo H:
- River Plate
- Red Bull Bragantino
- Blooming
- Carabobo
La Copa Sudamericana comenzará la semana del 7 al 9 de abril y tendrá la última fecha de la fase de grupos del 26 al 28 de mayo cuando se definan los clasificados directos a octavos de final y también los segundos que tendrán que jugar la instancia de 16 avos ante los terceros que bajen de la Copa Libertadores.
Temas
Lo más
leído