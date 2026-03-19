Se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana: qué rivales le tocaron a los equipos argentinos

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.

La Copa Sudamericana ya conoce como será la fase de grupos y los equipos argentinos ya comienzan a planificar el resto de su semestre de aquí hasta días antes del Mundial cuando finalice la primera parte del torneo.

Los equipos argentinos que forman parte de este certamen continental son: River y Racing (que integraron el Bombo 1); San Lorenzo y Tigre (que integraron el Bombo 2); Deportivo Riestra y Barracas Central (que integraron el Bombo 4).

De esta manera quedaron los grupos:

Grupo A:

América de Calí de Colombia

Tigre

Macará de Ecuador

Alianza Atlético de Perú

Grupo B:

Atlético Mineiro

Cienciano de Perú

Puerto Cabello de Venezuela

Juventud de Uruguay

Grupo C:

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

Grupo D:

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca de Ecuador

O'Higgins

Grupo E:

Racing

Caracas

Independiente de Bolivia

Botafogo

Grupo F:

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G:

Olimpia

Vasco Da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H:

River Plate

Red Bull Bragantino

Blooming

Carabobo

La Copa Sudamericana comenzará la semana del 7 al 9 de abril y tendrá la última fecha de la fase de grupos del 26 al 28 de mayo cuando se definan los clasificados directos a octavos de final y también los segundos que tendrán que jugar la instancia de 16 avos ante los terceros que bajen de la Copa Libertadores.