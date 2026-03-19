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Copa Sudamericana 2026

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana: qué rivales le tocaron a los equipos argentinos

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.

19 de Marzo de 2026 20:19

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Copa Sudamericana ya conoce como será la fase de grupos y los equipos argentinos ya comienzan a planificar el resto de su semestre de aquí hasta días antes del Mundial cuando finalice la primera parte del torneo.

Los equipos argentinos que forman parte de este certamen continental son: River y Racing (que integraron el Bombo 1); San Lorenzo y Tigre (que integraron el Bombo 2); Deportivo RiestraBarracas Central (que integraron el Bombo 4).

De esta manera quedaron los grupos: 

Grupo A:

  • América de Calí de Colombia
  • Tigre
  • Macará de Ecuador
  • Alianza Atlético de Perú

Grupo B:

  • Atlético Mineiro
  • Cienciano de Perú
  • Puerto Cabello de Venezuela
  • Juventud de Uruguay

Grupo C: 

  • Sao Paulo
  • Millonarios
  • Boston River

Grupo D: 

  • Santos
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca de Ecuador
  • O'Higgins

Grupo E:

  • Racing
  • Caracas
  • Independiente de Bolivia
  • Botafogo

Grupo F:

  • Gremio
  • Palestino
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Riestra

Grupo G:

  • Olimpia
  • Vasco Da Gama
  • Audax Italiano
  • Barracas Central

Grupo H:

  • River Plate
  • Red Bull Bragantino
  • Blooming
  • Carabobo

La Copa Sudamericana comenzará la semana del 7 al 9 de abril y tendrá la última fecha de la fase de grupos del 26 al 28 de mayo cuando se definan los clasificados directos a octavos de final y también los segundos que tendrán que jugar la instancia de 16 avos ante los terceros que bajen de la Copa Libertadores.

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