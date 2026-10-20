Sale el sol y sube la temperatura en Mar del Plata: cómo estará el clima hoy y los próximos días

El sol vuelve a aparecer en Mar del Plata. Foto: 0223.

Lentamente la primavera quiere arrancar y este martes el pronóstico da buenas noticias para Mar del Plata aunque durante la semana no hay que descartar algún chaparrón.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 8, el día comenzó con cielo algo soleado, una temperatura de 8,9 grados y una humedad del 99%.

La presión atmosférica se ubicó en 1021,4 hectopascales, mientras que el viento soplaba del norte a 6 kilómetros por hora. La visibilidad era de 10 kilómetros.

Cómo estará el tiempo este martes

Para el resto de la jornada se espera que se mantengan las condiciones de nubosidad. La temperatura mínima prevista para este martes es de 3 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 15 grados. No se esperan precipitaciones, según el pronóstico.

El viento del noreste podría intensificarse durante la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico para los próximos días en Mar del Plata

El panorama meteorológico para el resto de la semana es por demás optimista: el SMN anticipa temperaturas máximas cercanas a los 20 grados y jornadas con condiciones variables, siendo el miércoles el día más inestable, con una probabilidad –baja, de entre 10% a 40%- de precipitaciones.

Las temperaturas serán las siguientes:

Miércoles: mínima de 11 grados y máxima de 18 grados.

Jueves: mínima de 11 grados y máxima de 19 grados.

Viernes: mínima de 10 grados y máxima de 20 grados.

Sábado: mínima de 10 grados y máxima de 17 grados.

Domingo: mínima de 11 grados y máxima de 15 grados.