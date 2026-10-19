Sigue el buen tiempo este martes, pero el viento será un problema a la tarde

Habrá sol por la mañana, pero anuncian ráfagas de hasta 50 km/h del noreste para la tarde y la noche.

Después de que volviera a salir el sol en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las buenas condiciones climáticas continuarán este martes, aunque estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento.

En principio, se espera que este lunes finalice con una temperatura de 11°, viento del noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) y cielo mayormente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó 20° de máxima para el viernes en Mar del Plata.

Para este martes, el organismo prevé una máxima de 16° y una mínima de 7°, en una jornada que comenzará con cielo despejado, pero que se irá nublando con el correr de las horas.

El viento también ganará intensidad: soplará de manera moderada del noreste durante la mañana y, hacia la tarde y la noche, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del mismo sector.

De cara al resto de la semana, las temperaturas seguirán en ascenso y la máxima alcanzaría los 18° el miércoles, los 19° el jueves y los 20° el viernes.