Andaban armados en una moto robada: dos detenidos

Tenían dos armas de fuego entre sus prendas.

Dos hombres de 22 y 27 años que circulaban armados a bordo de una moto que registraba un pedido de secuestro activo por robo fueron aprehendidos el martes a la noche por personal policial.

Fue personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) el que llevó adelante el procedimiento en una estación de servicio ubicada en Pedro Luro y Fermín Errea.

Los efectivos observaron a dos sujetos junto a un motovehículo en el sector de surtidores de una estación de servicio YPF y advirtieron una actitud evasiva por parte del acompañante, quien se alejó mientras se tocaba la cintura.

Ante esta situación, los policías intervinieron e identificaron a ambos y encontraron dos revólveres calibre .32 ocultos entre sus prendas: uno tenía tres cartuchos percutidos sin proyectil, mientras que el segundo tenía dos municiones, todas calibre .32.

Al verificar el motovehículo, una Honda CB125F Twister que circulaba sin patente colocada y presentaba faltante de plásticos, comprobaron que registraba un pedido de secuestro activo por robo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por el delito de portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento agravado.

Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.