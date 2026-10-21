La FEB se le plantó a Provincia y anunció un paro docente de 48 horas

El congreso se juntó este Martes y definió el paro. Foto de FEB

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunciaron un nuevo paro de 48 horas ante la falta de consenso en torno a una recomposición salarial con el Gobierno provincial, sumas que aseguraron son "muy bajas". La medida de fuerza comenzará el jueves 22 y afectará el dictado de clases en toda la provincia.

Los congresales consideraron que la propuesta presentada por la provincia no recompone la situación salarial. Foto FEB

La decisión se tomó durante el Congreso Extraordinario de la FEB, en rechazo a la propuesta salarial presentada por las autoridades bonaerenses. Desde la entidad consideraron que la oferta no alcanza para recomponer los salarios del sector.

La presidenta de la Federación, Liliana Olivera, sostuvo que la medida de fuerza se definió luego de consultar con los congresales de la provincia, quienes coincidieron en que la propuesta salarial "de ninguna manera alcanza para comenzar a recomponer los salarios del sector".

Desde la FEB señalaron que esta situación no es imprevista y que habían anticipado la necesidad de analizar la propuesta con tiempo, con el objetivo de alcanzar una recomposición salarial acorde. En ese sentido, recordaron que el último incremento, otorgado en agosto, fue del 7%, dividido entre julio y agosto.

Además, Olivera remarcó la sobrecarga laboral que enfrentan los docentes. "Los congresales reclamaron hoy también sobre una constante sobrecarga de tareas, que se manifiesta en condiciones laborales cada vez peores", expresó.

El reclamo no se limita a la recomposición salarial de los educadores bonaerenses. Desde la FEB también plantearon otras demandas dirigidas tanto al Gobierno provincial como al nacional.

"Le estamos solicitando al Gobierno nacional la restitución del FONID, mayor presupuesto para Educación y la defensa de los fondos del IPS y del IOMA, que es un reclamo sostenido por la FEB en los últimos años", sostuvo Olivera.

Por último, el Congreso Extraordinario de la FEB facultó al Consejo Directivo para definir cuándo se llevarán adelante las próximas 24 horas de paro, según lo considere conveniente.