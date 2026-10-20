El dólar oficial anotó su tercera suba consecutiva y en el Banco Nación rozó los $1.550

El dólar oficial registró su tercera suba consecutiva este martes 20 de octubre, aunque desaceleró el ritmo de avance. El mercado cambiario sigue atento al ritmo de compras de divisas del Banco Central (Bcra), que en el inicio de la semana exhibió una importante desaceleración respecto de jornadas previas.

El tipo de cambio mayorista aumentó apenas 50 centavos, hasta los $1.525 para la venta. La cotización venía de trepar $6 (0,4%), lo que significó el mayor incremento diario desde el 1 de octubre.

El paralelo avanzó $10 y cerró en $1.570 para la venta

Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación creció $5 y cerró a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta, y el promedio del Bcra se ubicó en $1.544,350

En tanto, el dólar blue volvió a avanzar y cerró en $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, con una suba de $10 que lo llevó nuevamente a máximos nominales. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse hasta casi 3%.

El Banco Central estableció para la jornada un techo de la banda de flotación de $1.939,33

El dólar CCL cerró a $1.626,99 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%. El dólar MEP cerró a $1.544,44 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.627,17.