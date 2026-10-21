Abusó a niñas que jugaban al hockey: preventiva para el entrenador Asensio

Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en septiembre en Mar del Plata y permanece alojado en la cárcel de Villa Floresta.

Horacio Norberto “Chacho” Asensio, el exentrenador de hockey investigado por presuntos abusos sexuales contra adolescentes en Monte Hermoso, continuará detenido en la cárcel de Villa Floresta luego de que la Justicia le dictara la prisión preventiva.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Marisa Promé, quien aceptó el requerimiento presentado por el fiscal Diego Torres, titular de la UFIJ N.º 4. De esta manera, Asensio seguirá privado de su libertad mientras avanza la investigación penal.

El exentrenador, de 59 años, permanece detenido desde el 20 de septiembre, cuando fue arrestado en una vivienda del barrio Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. La causa investiga hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando dirigía planteles femeninos del Club Deportivo Monte Hermoso.

La causa contra el exentrenador

Asensio está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación o guarda de la víctima. La investigación incluye denuncias de al menos tres exjugadoras que eran adolescentes al momento de los episodios denunciados.

En las últimas semanas se incorporaron nuevas declaraciones testimoniales. El abogado querellante Sebastián Martínez había señalado que al menos cinco mujeres relataron situaciones de características similares durante la etapa en la que el entrenador se desempeñaba en Monte Hermoso.

Durante la indagatoria del 21 de septiembre, Asensio hizo uso de su derecho a guardar silencio y no respondió las preguntas del fiscal.

El planteo de la defensa

La situación procesal del exentrenador también estuvo atravesada por los planteos de sus abogados para conseguir su libertad. La defensa, encabezada por Maximiliano De Mira, había argumentado que los hechos investigados estaban prescriptos por el tiempo transcurrido.

Sin embargo, el 29 de septiembre la jueza Promé rechazó el pedido de sobreseimiento y libertad al considerar que no correspondía declarar extinguida la acción penal. Tras solicitar una prórroga para reunir nuevos elementos probatorios, el fiscal Torres formalizó el pedido de prisión preventiva, que ahora fue concedido.

Por su parte, la defensa se opuso a esa medida y anticipó que solicitará que Asensio pueda cumplir la detención bajo arresto domiciliario, una alternativa que todavía debe ser evaluada por la Justicia.