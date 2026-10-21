Usaba su propio QR para cobrar en el supermercado donde trabajaba: compró un auto y viajó a Brasil

Además de cambiar e QR por uno propio, eliminaba del stock los productos de la caja.

Una cajera de 26 años fue denunciada por su jefa, acusada de haber robado dinero durante dos meses en un supermercado. Según relató la denunciante, la modalidad consistía en que la empleada mostraba un código QR de sus propias cuentas bancarias en lugar del correspondiente al comercio. Se estima que el monto desviado oscilaba entre los 300.000 y los 400.000 pesos diarios.

El hecho ocurrió en un supermercado ubicado en pleno macrocentro de La Plata. La denuncia presentada por la dueña del comercio señala que la joven habría desviado el dinero de las compras entre el 21 de agosto y el 16 de octubre, cuando fue descubierta. Según la presentación, el monto acumulado superaría los 15 millones de pesos.

De acuerdo con la información que trascendió, la empleada había comenzado a trabajar en el supermercado en abril de este año. En la denuncia también quedó asentado que, durante el período en el que se habrían producido los robos, la joven compró un auto y realizó un viaje a Brasil. Las autoridades investigan si esos gastos guardan relación con el presunto desvío de dinero.

La dueña del local advirtió la situación el 16 de octubre, al revisar las cámaras de seguridad. En las imágenes habría observado a la empleada colocando un código QR propio sobre el del comercio. Además, para evitar levantar sospechas, la joven presuntamente eliminaba del sistema los productos que pasaban por la caja.

La empleada no fue detenida y, por el momento, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón, que deberá analizar las pruebas y determinar las circunstancias de las operaciones denunciadas.