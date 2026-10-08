Insólito: vecinos pidieron la limpieza de un arroyo para evitar inundaciones pero "ecologistas" lo frenaron

Ecologistas frenaron la limpieza de un arroyo en la zona norte y llamaron a la Policía

Los trabajos de limpieza del arroyo ubicado entre Camet Norte y Santa Clara del Mar fueron interrumpidos luego de la intervención de la Policía Ecológica, en medio de un operativo que, según explicó un empleado municipal, había sido programado de manera conjunta entre el Municipio y la Provincia.

En un video al que tuvo acceso 0223, el trabajador, que se desempeña como empleado municipal y encargado de capataz, explicó que Provincia había enviado maquinaria para avanzar con la limpieza del curso de agua, con el objetivo de evitar posibles problemas ante las lluvias ocasionadas por el fenómeno del Niño, que generan desbordes.

“Estamos en una limpieza general, que se ha programado. Necesitamos continuar con este trabajo que es necesario porque las lluvias pueden perjudicar a todos los vecinos”, sostuvo el trabajador, quien remarcó que la intervención tenía un carácter preventivo.

Un empleado municipal cuestionó la interrupción y vecinos expresaron su malestar en redes sociales.

Según relató, “se acercaron vecinos en malos modos y al rato mandaron a la Policía Ecológica, que paró la obra que fue programada junto con Provincia, Defensa Civil y el Municipio”.

Los responsables del parate en la limpieza del arroyo

La denuncia contra las obras de limpieza fue realizada por Kanki Alonso, integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, recientemente acusado de participar de la ocupación de la Unidad Turística Playa Redonda.

Kanki Alonso, integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, recientemente acusado de participar de la ocupación de la Unidad Turística Playa Redonda.

La interrupción de los trabajos generó una situación particular para los trabajadores que se encontraban en el lugar. “En estos momentos no nos podemos retirar junto con el maquinista a nuestras casas; nos tenemos que quedar en el lugar hasta que libere la Justicia”, explicó.

El empleado municipal defendió la tarea que estaban realizando y puso el foco en la necesidad de prevenir inconvenientes ante eventuales lluvias intensas. “Yo tengo familia, soy un trabajador y lo que estamos haciendo es un bien para toda la comunidad de Santa Clara y Camet Norte”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que la limpieza del arroyo no implicaba un perjuicio ambiental, sino una medida preventiva. “Estamos haciendo limpieza, no es ningún daño como el que podría ocurrir si no seguimos con nuestro trabajo”, sostuvo.

El reclamo de los vecinos

La interrupción de las tareas generó repercusiones en las redes sociales, donde algunos vecinos cuestionaron que se haya frenado el operativo.

Una de las vecinas recordó otras obras que habían generado controversias en Camet Norte y planteó: “Primero no dejaron hacer las escolleras que era para protegerlos de la erosión del mar, después no dejaban hacer el asfalto para que entre el colectivo y ahora no dejan limpiar el arroyo”.

La denuncia contra las obras de limpieza fue realizada por Kanki Alonso.

En la misma publicación, la vecina vinculó la limpieza del cauce con la necesidad de prevenir posibles consecuencias de las lluvias y consideró que “el municipio solo está queriendo ayudar para prevenir que ese arroyo se inunde”.

Otro de los comentarios fue realizado por un residente de la zona, quien cuestionó que las medidas judiciales puedan terminar demorando obras que considera necesarias para la localidad. “El progreso, el orden y la limpieza del barrio no pueden quedar permanentemente frenados por medidas judiciales que no contemplen los tiempos ni las necesidades reales de quienes vivimos acá”, expresó.

El empleado municipal expuso la situación en redes sociales.

Asimismo planteó que la discusión no debería limitarse a una oposición entre ambiente y obras, al señalar que “cuidar el ambiente es importante, pero también lo es garantizar calles transitables, accesos seguros, limpieza, infraestructura y obras necesarias”.

Finalmente, el vecino sostuvo que “defender el ambiente no debería significar impedir el desarrollo y la mejora de nuestra comunidad” y reclamó que Camet Norte pueda encontrar “equilibrio, soluciones y obras, no obstáculos permanentes”.

Así, la suspensión de la limpieza del arroyo volvió a poner en el centro de la escena la discusión entre la preservación ambiental y la necesidad de realizar tareas de mantenimiento y prevención del Municipio.